Lehrte

Erneut ermittelt die Polizei zum Brand eines Containers auf einem Schulgelände. Anwohner hatten am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr Rauch auf dem Hof der Albert-Schweitzer-Grundschule in der Schlesischen Straße bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Beamten eintrafen, war ein Papiercontainer aus Kunststoff bereits vollständig von den Flammen zerstört. Aus einem daneben stehenden Metallcontainer drang noch Qualm. Dort war jedoch nur das Papier verbrannt, der Behälter selbst blieb unbeschädigt. Über die Ursache und die Schadenshöhe konnte das Polizeikommissariat Lehrte zunächst keine Angaben machen.

Der Vorfall ist nicht der erste seiner Art. Erst am vergangenen Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ist auf dem Schulhof des Gymnasiums an der Friedrichstraße ein Altpapiercontainer aus Kunststoff vollständig ausgebrannt. Auch dort stand noch ein Metallcontainer, dessen Inhalt ebenfalls angezündet worden war. Ende September hatten Unbekannte einen Altpapiercontainer auf dem Gelände des Schulzentrums Lehrte-Süd in der Südstraße in Brand gesetzt, und im Juli stand ein Papiercontainer an der Hauptschule Lehrte-Süd in Flammen.

Von Oliver Kühn