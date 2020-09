Lehrte

Besitzer von Elektroautos, die im Lehrter Parkhaus an der Burgdorfer Straße parken, um in der Innenstadt einzukaufen oder mit dem Zug nach Hannover zu pendeln, können ihr Fahrzeug künftig dort aufladen. Die Stadt hat im ersten Stock zusammen mit den Stadtwerken Lehrte und der Lehrter Parkhausgesellschaft sechs öffentliche Ladestationen installiert – ausschließlich gespeist mit Ökostrom aus europäischen Wasserkraftwerken. Knapp 30.000 Euro inklusive eines neuen Technikraums hat das Projekt gekostet. „Das ist unser Beitrag zur Verkehrswende“, sagt Bürgermeister Frank Prüße. Sollte der Bedarf steigen, könnten im Parkhaus bis zu 50 Ladepunkte eingerichtet werden.

Sechs dieser Ladepunkte stehen Besitzern von Elektroautos nun zur Verfügung. Quelle: Oliver Kühn

Das Parkhaus sei ein sehr guter Standort für eine öffentliche Stromtankstelle, der hoffentlich auch ein bisschen mehr Leben ins Parkhaus bringe, sagt Stadtwerke-Vertriebsleiter Björn Rust. Die sechs Ladepunkte seien erst der Anfang und machten nur 2 Prozent der Stellflächen aus, ergänzt Parkhaus-Geschäftsführer Daniel Koch. Jetzt wolle man das Nutzerverhalten beobachten, etwa ob die Ladeflächen von Pendlern dauerhaft zugeparkt werden. Zudem werden alle Park-and-ride-Nutzer angeschrieben und auf das neue Angebot aufmerksam gemacht sowie der Bedarf abgefragt.

46 Ladesäulen geplant

In Lehrte gibt es bereits vier Ladepunkte auf dem Parkplatz des Zuckerzentrums, die im Mai als erste eingerichtet worden waren. In diesem Jahr sollen noch je zwei am Rathaus und am Wasserturm folgen. Langfristig wollen die Stadt und ihre Töchter die Infrastruktur aber noch deutlich weiter ausbauen: 46 Ladesäulen sind beantragt und sollen bis Ende 2022 stehen, auch in den Ortsteilen. Mit einer Aufladung im Wert von 10 Euro schafft ein Elektroauto zwischen 200 und 300 Kilometer.

Stadtwerke-Vertriebsleiter Björn Rust begutachtet den neuen Technikraum für die Ladepunkte. Quelle: Oliver Kühn

In Immensen vor dem Dorfladen zum Beispiel ist der Standort bereits festgelegt. Aber auch das Krankenhaus oder Hotels seien gute Standorte, sagt Rust. Darüber hinaus soll es Ladestationen am Krankenhaus, im Schulzentrum Lehrte-Süd, am Neubaugebiet Manskestraße und bei den Hochhäusern am Dürerring geben. Für die Ortschaften sind unter anderem Säulen am Dorfgemeinschaftshaus in Steinwedel und am Altenheim in Aligse vorgesehen.

E-Stellflächen bei Neubauten

Bei Neubauprojekten wie etwa dem geplanten Quartier am Stadtpark will zudem die genossenschaftliche Lehrter Wohnungsbau künftig immer ein elektrisches Angebot vorhalten. „50 Prozent der Stellplätze in der Tiefgarage werden mit Elektroladepunkten versehen“, kündigt Geschäftsführer Frank Wersebe an. Der Stadt gehe es dabei auch um Nachhaltigkeit, ergänzt Prüße. In Kürze werde deshalb eigens eine Klimamanagerin eingestellt. Die Produktion von Elektroautos liefe bei den Herstellern überall auf Hochtouren. „Die Elektroautos kommen.“ Auch die Stadt stellt ihre Fahrzeugflotte um und hat bereits vier Elektroautos, die Stadtwerke zwei.

Von Oliver Kühn