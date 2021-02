Lehrte

Mit Zweckbauten ist es so eine Sache. In der Regel werden sie benutzt und ansonsten eher links liegen gelassen. Das ist beim Parkhaus in Lehrte nicht anders. Im Sommer allerdings wird der 2016 eröffnete Bau zum Kunstobjekt. Vom 13. Juni bis zum 18. Juli ist das Parkhaus am Südende der Burgdorfer Straße Schauplatz einer Kunstaktion namens IntraRegionale der Region Hannover. 13 Künstlerinnen und Künstler werden an verschiedenen markanten Punkten der Region Hörinstallationen konzipieren. 169 aus 39 Nationen hatten sich dafür beworben.

Jetzt hat die Region Hannover die Künstlerinnen und Künstler benannt, die von einer sechsköpfigen Jury ausgewählt wurden. In Corona-Zeiten sei die Vergabe in einer zehnstündigen Videokonferenz der Jury gefallen, teilt Julienne Franke, Leiterin der Städtischen Galerie und Jurymitglied, mit. Die sechs Mitglieder hätten sich zuvor alle 169 Bewerbungen angesehen. Für das Lehrter Parkhaus wurde die Berlinerin Lisa Premke ausgewählt.

Die Berliner Künstlerin Lisa Premke bezieht Architektur in ihre Kunst ein. Quelle: privat

Architektur wird hörbar

Die Sound-Designerin interessiert sich dafür, einem Gebäude Klang zu entlocken und so Geschichten hörbar zu machen, die sich aus der Architektur ergeben. Für sie stehen Gebäude nicht isoliert, sondern repräsentieren einen Zusammenhang zwischen Orten, sozialen Mustern, dem Material sowie den Bewegungen der Besucher. Sie will auf diese Weise Geschichten hörbar machen, die sich in dem Ort, der Architektur, befinden. Auch deren Vergänglichkeit wird mit einbezogen.

Das sind die Schauplätze der zwölf Kunstprojekte in der Region Das Parkhaus-Projekt von Lisa Premke ist eines von zwölf Kunstvorhaben der IntraRegionale. Die weiteren Orte sind die Innenstadt von Burgdorf, der Friedenshain in Isernhagen, die hannoversche Wasserkunst, die Bergterrassen am Benther Berg, der Fußgängerbereich in Völksen, das Kloster Barsinghausen, das Gut Poggenhagen, die Kasematten des Schlosses Landestrost in Neustadt, der Wertstoffhof in Bissendorf, die ehemalige Kapelle im Stadtpark Langenhagen und der Planet MID auf der Expo-Plaza.

Ihre Projekte beziehen sich also immer konkret auf den Stadtraum, in dem sich das Gebäude befindet. Trotz der Größe der Objekte, die im Zentrum stehen, sei ihre Kunst eher intim, wie Franke erklärt. „Der Sound ist oft zart und fordert das Publikum zur Intimität auf.“ Was das für das Lehrter Parkhaus bedeutet, wird im Sommer hörbar.

Das Lehrter Parkhaus war begehrt

Die Bewerberinnen und Bewerber hätten Wünsche bezüglich der Orte angeben können, betont Franke. Das Parkhaus sei unter den begehrtesten gewesen. Für sie ist das nicht zufällig, denn das lichte und architektonisch interessante Gebäude sei „die Elbphilharmonie unter den Parkhäusern“, hatte Franke schon vor mehreren Monaten gesagt.

Dass Premke für das Parkhaus ausgewählt wurde, liegt laut Franke daran, dass sich die Künstlerin schon in der Vergangenheit vermehrt mit Klang und Architektur auseinandergesetzt habe. „Das fanden wir in der Jury für ein Gebäude, wie es das Parkhaus ist, wichtig.“

Begleitprogramm wird gerade erarbeitet

Die Kunstaktion im Parkhaus soll von weiteren Projekten, zum Beispiel von der Musikschule, aber auch von Kitas und Schulklassen, begleitet werden. Das Programm werde aber erst jetzt aufgestellt. „Wir wollten abwarten, welche Künstler an welchen Ort gehen, um das Programm darauf abstimmen zu können“, erklärt Franke.

Von Michael Schütz