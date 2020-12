Lehrte

Ein Parkhaus ist zum Parken da. Normalerweise. Das an der Poststraße in Lehrte ist im nächsten Sommer jedoch auch Schauplatz für eine Kunstaktion. Oder besser gesagt: Sie wird zum Hörplatz. Das Parkhaus zählt zu den ausgewählten Orten in der Region Hannover, die Teil des international besetzten Hörkunstprojektes IntraRegionale sind.

Was genau im Juni und Juli 2021 dort passieren und zu hören sein wird, ist noch völlig offen. Die Euphorie über die außergewöhnliche Kunstaktion ist aber bei Lehrtes Kulturpolitikern schon jetzt riesig. „Ich bin total begeistert“, sagte etwa Ekkehard Bock-Wegner jetzt in einer Sitzung des neu geschaffenen Kulturausschusses. Und dessen Vorsitzender Marcel Haak ( CDU) sprach von einem „richtig spannenden Projekt“.

Anzeige

Sechs Parkebenen auf trapezförmigem Grundriss: Das Parkhaus an der Poststraße. Quelle: Katja Eggers

Julienne Franke, Kulturbeauftragte bei der Lehrter Stadtverwaltung, hatte das Projekt IntraRegionale zuvor skizziert. Das Klangkunstfestival in der Region Hannover dauert vom 13. Juni bis 18. Juli 2021, und es spielt sich an elf Orten ab. Außer dem Parkhaus in Lehrte gehören dazu auch die Burgdorfer Innenstadt, die Wasserkunst in Hannover-Herrenhausen, die Kasematten des Schlosses Landestrost in Neustadt, der Friedenshain in Isernhagen und der Wertstoffhof in Bissendorf.

169 Künstler aus 37 Nationen wollen bei Hörkunstprojekt der Region dabei sein

Die weltweite Ausschreibung des Kunstevents ist bereits gelaufen. Laut Franke haben sich 169 Klangkünstler aus 37 Nationen beworben. Die Auswahl wird im Januar getroffen. Franke selbst sitzt dann in der siebenköpfigen Jury. „Klangkunst ist eine Randsparte, es gibt nicht viele Plattformen, sie zu präsentieren“, begründet sie den Run auf die IntraRegionale.

Bei den Künstlern, die im Sommer 2021 Klangkunst in die Region bringen wollen, gehört das Lehrter Parkhaus sogar zu den drei begehrtesten Aufführungsorten – außer den Kasematten und dem Friedenshain. „Die Bewerber durften Favoriten angeben, unser Parkhaus ist bei den Nennungen auf Platz zwei“, sagte Franke.

„Die Elbphilharmonie unter den Parkhäusern “

Überhaupt sei das erst wenige Jahre alte markante Gebäude am Zusammenfluss von Burgdorfer Straße und Poststraße nicht allein ein Zweckbau, meint die Kulturbeauftragte. Er sei hell, von interessantem Zuschnitt und mit großer Sorgfalt gebaut. „Ich möchte sagen, unser Parkhaus ist die Elbphilharmonie unter den Parkhäusern“, sagte Franke verschmitzt und in Anspielung auf die nächste Klanginstallation.

Das ist das Parkhaus: 6,5 Millionen Euro Baukosten, 350 Stellplätze Das Parkhaus an der Poststraße ist im Juni 2016 mit einem Fest eröffnet worden. Es verfügt über 354 Stellplätze auf sechs Ebenen, darunter 77 für Kurzzeitparker und 44 für Dauermieter. Die erste Stunde Parkzeit ist kostenlos, jede weitere Stunde kostet einen Euro. Mit den Gebühren hatte Lehrte seinerzeit ein altes Tabu gebrochen. Denn bis dahin gab es nirgendwo in der Innenstadt Parkgebühren. Gekostet hat der Neubau rund 6,5 Millionen Euro, finanziert hat ihn überwiegend die Stadt Lehrte. Sie erhielt rund eine Million Euro Zuschuss. Betreiber ist die Parkhausgesellschaft, eine Tochter der Stadt. Der Bau des neuen Parkhauses, das oft nur sehr spärlich belegt ist, war notwendig geworden, weil dessen Vorgänger an derselben Stelle marode und nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren war. Das alte Parkhaus wurde keine 33 Jahre alt. Der Neubau, der auch Frauenparkplätze, eine Fahrradbox und neuerdings auch E-Tankstellen bietet, ist lichtdurchflutet und mir Kameras überwacht. Einmal im Jahr dient er nicht zum Abstellen von Autos – beim Parkhauslauf, der über alle Ebenen führt und stets von einem Fest begleitet wird.

Auch die Lehrter Parkhausgesellschaft habe begeistert auf das Vorhaben reagiert, betont die Kulturbeauftragte. Auf den oberen, wenig genutzten Ebenen des Parkhauses könne man während des fünfwöchigen Festivals eine Ausstellung zeigen. Als Kooperationspartner wolle sie nun das Lehrter Stadtmarketing, Musikschulen, die Jugendpflege und Schulen mit ins Boot holen, sagte Franke. Es sei zum Beispiel denkbar, dass Musiker und Schulklassen die Hörkunst in ihre Unterricht einbinden.

Wenig genutzt: Die oberen Parkebenen stehen meist vollkommen leer. Dort könnte im Rahmen der IntraRegionale eine Ausstellung gezeigt werden. Quelle: Katja Eggers

Mit dem Klangprojekt am Parkhaus verbindet die Kulturbeauftragte auch die Hoffnung, das Lehrte etwas für sein Image tut. „Wir bespielen dann einen Ort, der nicht ins herkömmliche Kunstschema passt. Das wird viel Aufmerksamkeit erregen und Leute in die Stadt locken.“ Dabei werde auch die nur rund 100 Meter vom Parkhaus entfernte Städtische Galerie in der Alten Schlosserei in den Fokus der Gäste kommen. „Die Achse Parkhaus–Galerie ist genial“, sagte Christdemokrat Wilhelm Busch im Kulturausschuss. Zudem liege das Parkhaus dicht am Bahnhof und sei damit für kunstinteressierte Besucher bestens erreichbar.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Nur geringe Kosten für die Stadt

Kosten entstehen der Stadt bei dem mit 107.000 Euro veranschlagten Klangkunstprojekt nur in geringem Umfang. Die IntraRegionale wird von der Stiftung Niedersachsen, der Stiftung Kulturregion Hannover, der Sparkasse Hannover und der Kulturstiftung der Nord LB finanziell getragen. Lehrte müsse laut Franke nur für Kost und Logis des Künstlers aufkommen, der das Parkhaus zur Stätte für Hörkunst macht.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel