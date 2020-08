Lehrte

Aufmerksame Passanten haben am Sonnabend eine Unfallflucht verhindert: Sie beobachteten, wie ein 69-jähriger Ford-Fahrer gegen 19 Uhr beim Einparken am Lehrter Südring einen dort parkenden Opel streifte und sich danach aus dem Staub machen wollte. Laut Polizei hielten die Zeugen den Unfallverursacher so lange fest, bis die Beamten eintrafen.

Die Polizei stellte bei dem Unfallverursacher eine Alkoholfahne fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und entzogen dem Mann den Führerschein.

Von Patricia Oswald-Kipper