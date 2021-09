Ahlten

In der evangelischen Martinsgemeinde in Ahlten gibt es sicher eine ganze Reihe von Gemeindegliedern, die nur einen einzigen Pastor kennen. Seit Februar 1985 kümmert sich Henning Runne um die geistlichen Belange der Protestanten in Lehrtes größtem Ortsteil. Jetzt müssen sich die Gläubigen an jemand Neuen gewöhnen, denn am 30. September geht der 65-Jährige in den Ruhestand. Nach 36 Jahren wird er am Sonntag, 3. Oktober, von Superintendentin Sabine Preuschoff verabschiedet.

„Ich bin erdverwachsen“

„Es sind zwiespältige Gefühle, die ich verspüre“, sagt Runne über seinen Abschied. „Ich bin hier mit den Menschen verbunden und auch im Ort verwurzelt.“ Möglicherweise liege das an seiner Herkunft aus dem Calenberger Land. „Die Menschen dort sind erdverwachsen“, meint Runne. „Und das bin ich auch.“

In Ahlten hören die Besucher Pastor Henning Runne auf der Streuobstwiese zu. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Und so scheint er auch ganz froh zu sein, dass er im Ruhestand in Ahlten bleibt. Eigentlich habe er wegziehen wollen, um es damit seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin einfacher zu machen. „Aber in der Gemeinde hat mich davon überzeugt zu bleiben.“ Das sei auch eine gute Vorbeugung gegenüber einem eventuellen Loch, in das man nach einer Pensionierung hineinfallen könne. Eine solche Befürchtung habe er durchaus, da er noch nicht genau wisse, was jetzt in seinem Leben komme. „Vielleicht studiere ich Geschichte“, überlegt er. Aber das sei bisher nur eine Idee.

Neue Akzente in der Gemeinde setzen

Vor allem sei es jetzt eine Gelegenheit, Neues zu entdecken und neue Impulse ins Leben zu lassen. „Ich bin neugierig auf Veränderungen.“ Genau das wünscht er auch seiner Gemeinde. Mit dem Wechsel im Pfarramt gebe es eine Gelegenheit, neue Akzente zu setzen. „Im Lauf der Jahre schleift sich doch einiges ein.“

Wer die Stelle übernimmt, sei aber noch nicht klar. Zunächst gebe es eine Vakanz, in der Johann Christophers aus Ilten und Kirchenkreis-Springerin Gertrud-Marianne Schendel die Aufgaben in Ahlten übernehmen.

Wie ein normales Gemeindeglied wird Superintendentin Sabine Pruschoff von Pastor Henning Runne am Ausgang verabschiedet. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Nach 36 Jahren kann er auf viele Ereignisse zurückblicken. Eine der wichtigsten Dinge seiner Amtszeit ist für Runne allerdings vor allem, dass die Kirche im Ort sichtbar war. So habe es Begrüßungsfeste für Neubürgerinnen und Neubürger gegeben. „Dadurch haben wir auch ein paar Menschen gewinnen können.“ Dass die Gemeinde über die Jahrzehnte trotzdem kleiner wurde, schmerze ihn aber.

Kirchens Biergarten wurde ein Erfolg

Mehrere Projekte sind in den dreieinhalb Jahrzehnten in Ahlten entstanden. 2005 ist zum Kirchentag das Treffen Kirchens Biergarten entstanden. „Eigentlich war das für auswärtige Besucher des Kirchentags gedacht.“ Es habe sich aber herausgestellt, dass es in der Gemeinde ein Bedürfnis für solche Treffen gegeben habe. „Bis zu 300 Besucher haben wir an guten Tagen“, sagt der Geistliche zufrieden.

Der Sozialfonds Ahlten, der 2012 auf seine Anregung hin entstanden ist, sei auch ein Projekt aus seiner Amtszeit. Mit dem Fonds, an dem auch die Vereine und der Ortsrat beteiligt sind, soll über Spenden eine Soforthilfe für Familien in Not bereitgestellt werden. „Die Mittel sind vorhanden, werden aber derzeit nicht so abgerufen, wie wir uns das vorstellen“, meint Runne, der auch Vorsitzender des Beirats ist. Vielleicht gebe es eine Schwellenangst bei den Betroffenen, mutmaßt er.

Ein wichtiges Ereignis in seiner Amtszeit sei der Bau des Gemeindezentrums in der Hannoverschen Straße gewesen. „Hier sind wir nahe an der Kirche“, freut er sich.

Motorradgottesdienst war eine Idee beim Schützenfest

Henning Runne hat die Motorradgottesdienste ins Leben gerufen und die Biker - wie hier 2016 - gesegnet. Quelle: Mareike Schmidt (Archiv)

Sichtbar – und vor allem hörbar – war Runne bei den Motorradgottesdiensten, die seit 2010 im Schatten des Gemeindezentrums gefeiert wurden. „Das ist aus einer Laune auf dem Schützenfest heraus entstanden“, erinnert sich Runne, der selbst Biker ist. Er selbst wolle seine Maschine allerdings jetzt aus Altersgründen verkaufen.

Die offizielle Verabschiedung von Pastor Runne wird in einem Gottesdienst am Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr, in der Hannoverschen Straße 28 stattfinden. Die Teilnahme ist auf 50 Personen beschränkt und nur nach Anmeldung unter Telefon (0 51 32) 69 49 möglich.

Von Michael Schütz