Immensen

In Corona-Zeiten kommt die Kirche zu den Menschen. Das ist der Grundgedanke hinter Immensens ersten Straßenandachten. Wegen der Abstands- und Hygienevorschriften hat die St.-Antonius-Gemeinde in diesem Jahr ihre traditionelle Waldandacht am Pfingstmontag erstmals vom Großen Stern mitten ins Dorf verlegt. Pastor Thorsten Leißer steuerte mit seiner Gitarre, Mikrofon, Lautsprecherboxen und Verstärker dafür drei Stationen an.

Vor dem Haus von Cindy Mundt am Neißeweg, der Leiterin des Posaunenchores, ging es los. Von da zog Leißer weiter vor das Grundstück der Familie Keller in der Fliederstraße. Letzte Station war das Gelände des Seniorenzentrums an der Bauernstraße. Damit die Menschen ihm nicht scharenweise hinterherpilgerten und sich dabei große Menschenansammlungen bildeten, war das etwa 15-minütige Programm mit Lesung, Liedern, Gebet und Segen an jeder Station dasselbe.

Der Neißeweg ist bei den Straßenandachten die erste Station. Quelle: Katja Eggers

Konzept kommt bei Besuchern gut an

„In diesen schwierigen Zeiten müssen wir uns als Kirche neu erfinden“, sagte Leißer. Weil Immensens Kirche sehr klein ist, habe er mit dem Kirchenvorstand nach Alternativen gesucht und war auf die Idee der Straßenandachten gekommen.

Bei den Zuhörern kam das Konzept sehr gut an. „Das ist eine schöne Idee, und weil die Andachten über das ganze Dorf verteilt waren, ist auch kein Ortsteil zu kurz gekommen“, sagte Gerda Wilker, die der Andacht an der Fliederstraße lauschte. Zu einem Gottesdienst in der Kirche wäre sie nicht gekommen. „Aber hier, wo man Abstand halten kann und auch noch an der frischen Luft ist, fühle ich mich sicher“, betonte die Immenserin.

Während Leißer die Andacht jeweils auf der einen Straßenseite hielt, standen seine Zuhörer auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Bürgersteig oder in ihren Vorgärten, hatten es sich auf Mauern bequem gemacht oder hörten von geöffneten Fenstern und Haustüren aus zu. Am Ende waren es viel mehr Teilnehmer als Leißer erwartet hatte. „Daran sieht man, wie groß das Bedürfnis der Menschen nach solchen Veranstaltungen ist“, befand der Pastor.

Von Katja Eggers