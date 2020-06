Sievershausen

Kreativität braucht manchmal Abgeschiedenheit. Das wissen auch Hanna Dallmeier und Thorsten Leißer. Die beiden sind nicht nur Pastoren in ihren jeweiligen evangelischen Gemeinden in Sievershausen und Immensen. Sie sind auch miteinander verheiratet und wohnen gemeinsam im Sievershäuser Pfarrhaus neben der Martinskirche. Von Ende Februar bis Mitte Mai haben sich die beiden Geistlichen jedoch eine Auszeit genommen, um an einem Musical über Franz von Assisi zu arbeiten.

Die nötige Abgeschiedenheit haben Dallmeier und Leißer in Finnland gefunden. Dallmeiers Mutter war Finnin und die heutige Pastorin ist auch dort geboren. Ein Sommerhaus des finnischen Familienzweigs war dann auch ein guter Ort, um sich mit zweien ihrer drei Kinder in Klausur zu begeben. Geplant war, dass die beiden kleinen Töchter dort in den Kindergarten gehen und der Sohn in Deutschland bei Dallmeiers Vater wohnt, um weiter zur Schule zu gehen.

Anzeige

Das Coronavirus bringt Planung durcheinander

„Die ersten beiden Wochen hat das auch bestens geklappt“, sagt Leißer. Dann kam das Coronavirus. Auch in Finnland schlossen die Kindergärten und die beiden vier- und sechsjährigen Töchter waren ebenfalls den ganzen Tag über im Ferienhaus. Dazu kamen später noch der zwölfjährige Sohn und dessen Großvater. „Wir haben beide nach Finnland geholt, da mein Vater in der Risikogruppe ist“, erklärt Dallmeier.

Weitere HAZ+ Artikel

Dass letztendlich in dieser Situation ein Musical entstanden ist, habe an der Einteilung des Tages gelegen. „Morgens von 8 bis 10 Uhr haben wir jeden Tag gearbeitet“, sagt Leißer. Dass der Opa der Kinder da war, habe geholfen. Außerdem seien in den ersten beiden Wochen vor dem Corona-Lockdown viele Grundlagen entstanden.

Themen sind Klimaschutz, Armut und Gerechtigkeit

Und so haben Dallmeier und Leißer in der finnischen Abgeschiedenheit, aber inmitten unverminderten Familienlebens, die Lebensgeschichte des katholischen Heiligen Franz von Assisi (1181 bis 1226) vertont. Der Gründer des Franziskanerordens sei gerade heute sehr aktuell, gibt Dallmeier den Grund für ihre Themenwahl an. Es gehe um die Erhaltung und die Beziehung zur Schöpfung und um die Bereiche Klimaschutz, Armut und Gerechtigkeit. „Diese Probleme sind auch heute noch ungelöst“, konstatiert Dallmeier.

Franz, der in jungen Jahren ein reiches und zum Teil ausschweifendes Leben geführt hat, wurde in einem Krieg gegen die Nachbarstadt Perugia eingekerkert. Im Gefängnis fand er zu einem christlichen Leben voller Respekt für die Natur und das Leben darin. „Franziskus war sozusagen einer der ersten Gutmenschen“, meint Leißer.

Darin sehen die beiden Geistlichen eine Parallele zur heutigen Gesellschaft. „Wenn Greta Thunberg die Menschen auffordert, auf das Fliegen zu verzichten, ist das so prophetisch wie die Taten des Franziskus“, sieht Dallmeier eine Verbindung zu heute. Und so tritt die schwedische Klimaaktivistin sogar im Musical des Pastorenehepaars auf.

Kinderbuch mit CD soll entstehen

Unterstützt durch Experten, dem hannoverschen Komponisten und Pastor Fritz Baltruweit und dem frankfurter Pfarrer und Liedtexter Eugen Eckert, sind inzwischen eine Lieder- und Textsammlung sowie eine Demoversion auf CD entstanden. Eigentlich sollte das Musical bald in Sievershausen uraufgeführt werden. „Aber durch Corona können wir das nicht machen“, meint Leißer. Das Pastorenpaar denkt jetzt darüber nach, das Musical als Kinderbuch mit Begleit-CD zu produzieren.

Da für ein Studio und professionelle Musiker Kosten anfallen, hoffen die beiden auf Fördergeld vom Kirchenkreis, der Landeskirche und der Hanns-Lilje-Stiftung. „Auf diese Weise können wir Musikern, die zurzeit kaum Einnahmen haben, Aufträge verschaffen“, sieht Dallmeier einen weiteren Nebeneffekt.

Von Michael Schütz