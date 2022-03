Lehrte

Das ist eine überraschende Nachricht: Pastorin Beate Gärtner verlässt im August die Lehrter Matthäus-Kirchengemeinde. Rund zwölf Jahre war die 58-Jährige Seelsorgerin der Kirchengemeinde. Gärtner wechselt nach Angaben des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Burgdorf aus persönlichen Gründen in den Kirchenkreis Aurich in Ostfriesland und widmet sich dort mit je einer halben Stelle der Verkündigung und der Schwerhörigenseelsorge.

Die Verkündigung war auch in der Lehrter Matthäus-Gemeinde ihr Schwerpunkt und ist es noch bis zu ihrem Wechsel. „In Predigten und Ansprachen in Gottesdiensten und bei Amtshandlungen ‚den Himmel auf die Erde holen‘ – darin sehe ich meine wichtigste Aufgabe und zugleich immer wieder neue Herausforderung“, sagt Gärtner. Die Pastorin verlässt Lehrte laut Kirchenkreis, weil ihr Handycap der Schwerhörigkeit sie zunehmend im Gemeindedienst einschränke.

Sie ziehe aber auch nach Aurich, weil dort ihr künftiger Ehemann als Architekt lebe und arbeite. „Ich freue mich sehr, dass die Landeskirche mir vor diesem Hintergrund durch neue Aufgaben neue Perspektiven eröffnet“, sagt Gärtner. Im Kirchenkreis Aurich werde sie sich auf die Verkündigung, genauer gesagt auf Gottesdienste und Amtshandlungen, fokussieren und könne in der Schwerhörigenseelsorge wichtige eigene Erfahrungen einbringen.

Verabschiedung im August

Pastorin Gärtner wird am Sonntag, 28. August, um 10 Uhr in der Lehrter Matthäus-Kirche von Superintendentin Sabine Preuschoff von ihrem Dienst entpflichtet und verabschiedet. „Pastorin Gärtner vermag mit ihrer sehr besonderen Weise der Verkündigung Menschen in Schwellensituationen wie Taufe, Trauung und Trauer kreativ und lebensnah zu begleiten und das Wort Gottes tröstlich und ermutigend zuzusprechen“, sagt Preuschoff. Im Miteinander auf Kirchenkreisebene schätze sie ihre kritisch-konstruktive Begleitung.

Von Oliver Kühn