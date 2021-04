Sievershausen

Zum September endet für die St.-Martinsgemeinde Sievershausen die Zeit mit ihrer Pastorin. Hanna Dallmeier wechselt nach neun Jahren in das Evangelische Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik, das sogenannte Michaeliskloster in Hildesheim, um dort die Leitung der Arbeitsstelle Kindergottesdienst zu übernehmen.

Schon ab Juni beginnt Dallmeier dort mit einer halber Stelle. Ab September bekommt sie eine volle Stelle. Bereits in der Kirchengemeinde Sievershausen hatte die Pastorin viel Wert auf die Arbeit und die Gottesdienste mit Kindern gelegt. „Daran hängt einfach mein Herz“, sagt Dallmeier.

Ab 2022 startet die Gesamtkirchengemeinde

Als die Stelle in Hildesheim im Januar ausgeschrieben wurde, habe sie sich aber eigentlich gar nicht darauf bewerben wollen, sagt die Pastorin. „Eine ganze Stelle war mir zuviel, und ich wollte aus Sievershausen auch gar nicht weg“, sagt Dallmeier, die in Sievershausen bisher eine halbe Pastorenstelle bekleidet. Eine Freundin habe vorgeschlagen, sich gemeinsam mit jeweils einer halben Stelle in Hildesheim zu bewerben. Am Ende wurde Dallmeier gefragt, ob sie sich nicht vielleicht doch eine volle Stelle vorstellen könne – und sagte zu.

Mit der geplanten Umstrukturierung der evangelischen Kirchengemeinden in Lehrtes Osten habe ihre Entscheidung aber nichts zu tun, versichert Dallmeier. Ab dem 1. Januar 2022 startet die Kirchengemeinde Sievershausen zusammen mit Immensen, Arpke und Hämelerwald in die Gesamtkirchengemeinde. Dann werden die Pastorinnen und Pastoren der vier Dörfer gemeinsam für alle Kirchengemeinden zuständig sein. Die feierliche Unterzeichnung des Dokuments zur Vereinigung ist für Pfingsten geplant.

Wie sich die Geistlichen dann ihre Arbeit genau aufteilen werden, ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass Hämelerwalds Pastorin Iris Habersack zum 1. Juni in den Ruhestand geht. Immensen wird derzeit von Dallmeiers Ehemann Thorsten Leißer betreut. Pastorin in Arpke ist Anna Walpuski. „Aber niemand muss weg, weil es künftig eine Gesamtkirchengemeinde gibt“, betont Dallmeier.

Dallmeiers Nagelkreuzarbeit endet ebenfalls

Auch die Kirchengemeinde Sievershausen bleibt für die Zeit ab September nicht unversorgt. Absprachen zwischen Superintendentin Sabine Preuschoff und dem Kirchenvorstand über die Zeit der Vakanz bis zum Jahresende laufen bereits. Die Vertretungen würden aus dem Bereich der Kollegenschaft kommen. „In dieser Zeit des Umbruchs sind wir froh, mit den Nachbarkirchengemeinden eng verbunden zu sein – das wird die Zeit der Vakanz deutlich erleichtern“, sagt Dallmeier. Sie wird auch die Konfirmation am 12. September noch durchführen.

Mit dem Weggang aus Sievershausen endet auch Dallmeiers Auftrag für die Nagelkreuzarbeit im dortigen Friedens- und Nagelkreuzzentrum. Ihre Viertelstelle war befristet und wird nicht neu besetzt. Die Nagelkreuzarbeit ruht allerdings auf vielen Schultern und wird vom Antikriegshaus wie von vielen Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde weitergeführt. Dallmeiers offizielle Verabschiedung in SIevershausen ist für den 1. September geplant.

Von Katja Eggers