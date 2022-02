Lehrte

Ein 55-jähriger Mann hat am Freitagvormittag in einer Arztpraxis an der Bahnhofstraße lange Finger gemacht. Der Patient steckte das Handy des Mediziners ein, als dieses offenbar für einen Moment unbeaufsichtigt auf einem Tisch lag.

Doch der Dieb kam mit seiner Beute nicht weit. Der Arzt informierte umgehend die Polizei. Dieser gelang es nach eigenen Angaben sehr schnell, das Mobiltelefon des Arztes zu orten. Die Beamten trafen den 55-jährigen unweit der Praxis an und nahmen ihn fest. Das Handy hatte der Mann bei sich. Später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der Mann in der Vergangenheit schon wegen etlicher Straftaten verurteilt worden, unter anderem wegen Rauschgiftdelikten und Diebstahls.

Von Achim Gückel