Ahlten

Ein Poller am S-Bahnhof Ahlten gibt Torsten Kalbe Rätsel auf. Der Pendler wundert sich über den Stahlpfosten, den Arbeiter auf dem Bahnsteig vor Kurzem in die Erde gesetzt hatten. „Warum gerade da, und nicht auf dem Streifen vor den Fahrradstangen“, fragt sich der Ahltener, der jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Station fährt, dort sein Bike abstellt und anschließend die Bahn von Ahlten nach Hannover nutzt.

Rad abstellen wird erschwert

Weil andere Pendler nicht die vorhandenen Parkbuchten nutzten, sondern sich direkt vor die Fahrradständer mit ihren Fahrzeugen stellten, erschwerten sie dadurch das Abstellen des Rades am S-Bahn Haltepunkt. „Ich selber bin schon einmal fast gestürzt, weil die Zufahrt zu den Fahrradplätzen ebenfalls betroffen war“, berichtet der Ahltener. Laut Kalbe gibt es bereits seit Jahren die Schwierigkeit, dass sich die verlegten Platten am Rand zur Straße lösen und deshalb teilweise hochstehen. Grund dafür seien parkende Fahrzeuge auf den Gehwegplatten oder Wendemanöver von Fahrern.

Ein Teilbereich ist bereits vor längerer Zeit abgesperrt worden, sodass dort keine Fahrzeuge mehr passieren können. „Daraufhin wird nun ein Bereich hinter dem Wartehäuschen vermehrt als Wendefläche benutzt“, beobachtete Kalbe in der Vergangenheit. Die sich dadurch lockernden Platten seien schon mehrfach neu befestigt worden – und so auch jüngst.

Poller falsch gesetzt

Zudem hatten Arbeiter einen Poller gesetzt. „Das Absurde daran ist aber, dass dieser Poller nicht zur Straßenseite gesetzt wurde, sondern in einem Abstand von etwa zwei Metern zum Bahnsteig“, bemängelt Kalbe. Die Fahrzeuge könnten deshalb weiterhin den Bereich zur Straßenseite befahren und dort auch parken. Und die Pflastersteine seien schon wieder leicht gelockert.

Der Poller auf dem Bahnsteig in Ahlten gehört nach Vorstellungen eines Pendlers eher auf den Streifen vor den Fahrradständern. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Hinter den Fahrradkäfigen hatten Bauarbeiter einen weiteren Poller gesetzt – ebenfalls wieder auf dem Bahnsteig. Der Ahltener zweifelt an dem Sinn der Arbeiten. Oder gehe die Bahn davon aus, dass die Fahrzeuge am Bahnsteig im Kreis fahren, fragt sich Kalbe. Der 45-Jährige kann sich die Arbeiten nur so erklären: Die Positionen der Poller sind an der Straße und mit dem Bahnsteig vertauscht worden.

Die Stellflächen für Fahrräder am Ahltener Bahnhof reichen schon lange nicht mehr aus. Das soll deshalb auch im derzeit in Arbeit befindlichen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) berücksichtigt werden. Die Straßen rund um die Station werden täglich von bis zu 400 Radlern befahren.

Von Katerina Jarolim-Vormeier