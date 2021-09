Lehrte

Wer sein Leben lang gearbeitet hat, soll im Alter gut von der Rente leben können. Unter dem Motto „Echt gerecht: Die gesetzliche Rente stärken!“ will der Deutsche Gewerkschaftsbund daher mit einem bundesweiten Aktionstag kurz vor der Bundestagswahl auf dieses Thema aufmerksam machen. An über 200 Orten in ganz Deutschland werden Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen an Bahnhöfen die sogenannte Pendleraktion durchführen.

In Lehrte ist die Aktion für Dienstag, 21. September, von 5 bis 8 Uhr morgens geplant. Die Lehrter Gewerkschafter werden dann am Bahnhof kleine Tüten mit Informationsbroschüre zur Rente, einem Rentenrechner und einem Müsliriegel zur Stärkung verteilen.

„Wir brauchen wieder eine gesetzliche Rente, auf die man sich verlassen kann“, fordert der DGB-Kreis- und Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Nold. „Wir verlangen von den im Bundestag vertretenen Parteien, die gesetzliche Rente in den nächsten vier Jahren wieder starkzumachen“, betont Nold weiter.

Pendleraktion bewirbt Podiumsdiskussion

Ohne Kurswechsel drohe den Beschäftigten sozialer Abstieg im Alter: Sinke das Rentenniveau weiter von heute 48 Prozent auf unter 43 Prozent (2040), müssten laut DGB alle für die gleiche Rente wesentlich länger arbeiten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund will das Rentenniveau auf dem heutigen Stand stabilisieren und in einem weiteren Schritt anheben. Langfristig schlägt der DGB vor, die gesetzliche Rente zu einer Erwerbstätigenversicherung weiterzuentwickeln, in die alle Erwerbstätigen einzahlen. Im ersten Schritt sollen Selbstständige und Politiker sofort einbezogen werden.

Lesen Sie auch DGB organisiert Podiumsdiskussion zum Thema Rente

Mit der Pendleraktion bewerben der DGB-Kreisverband Region Hannover und der DGB-Ortsverband Lehrte gleichzeitig eine Podiumsdiskussion mit den Direktkandidatinnen und –kandidaten des Wahlkreises 47, Hannover Land II. Die Podiumsdiskussion ist am Dienstag, 21. September, ab 17.30 Uhr im Kurt Hirschfeld-Forum mit Thorsten Kuhn (Die Linke), Tilman Kuban (CDU), Simone Meyer (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Matthias Miersch (SPD/MdB) und Nadin Zaya (FDP).

Von Katja Eggers