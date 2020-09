Lehrte

Finale für den alten Penny-Markt an der Stackmannstraße. Am Sonnabend, 12. September, öffnet er zum letzten Mal seine Türen. Schon in der kommenden Woche sollen an dem Gebäude die Abrissarbeiten beginnen. Bis zum Frühjahr 2021 wird an derselben Stelle ein neuer Supermarkt entstehen – mit mehr Platz für die Kunden und einem umfangreicheren Sortiment.

Schilder weisen auf die Schließung hin. Quelle: Achim Gückel

Dass die Supermarktkette ihren alten, mit 570 Quadratmetern Verkaufsfläche nach heutigen Maßstäben zu kleinen Markt durch einen Neubau ersetzen will, ist schon seit dem vergangenen Winter klar. Damals wurden der Lehrter Politik Entwürfe für die komplette Neusortierung des Geländes zwischen Stackmannstraße und Poststraße vorgestellt. Sie sehen unter anderem einen großzügigeren Parkplatz und eine Zufahrt zur Poststraße vor. Dort wird aber jeweils nur das Rechtsabbiegen zum und vom Parkplatz erlaubt sein. Das Unternehmen Penny betonte, es werde einen Neubau in „moderner und ansprechender Architektur“ errichten. Dabei stehe das umweltbewusste und ressourcenschonende Bauen im Vordergrund.

So sehen neue Penny-Märkte aus. Auch jener an der Stackmannstraße soll in diesem Stil errichtet werden. Quelle: Penny

Die Vorarbeiten für den Penny-Neubau haben bereits Mitte August begonnen. Dabei wurde die Halle des früheren Sonderposten- und Baumarkts südlich des alten Supermarkts abgerissen, um Platz für die neuen Parkflächen zu schaffen. Wie lange der Abriss des Penny-Gebäudes dauern wird, ist noch unklar. Doch das Unternehmen will mit dem Neubau offenbar gehörig Tempo machen. Darin soll man schon im Frühjahr 2021 einkaufen können.

Von Achim Gückel