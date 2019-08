Lehrte

Was vor fünf Jahren der Renner war, sollte es in diesem Jahr wieder sein. Frei nach diesem Motto bietet die Stadt Lehrte jetzt eine Reise in die Lehrter Partnerstadt Staßfurt in Sachsen-Anhalt an. Dorthin fährt am Sonntag, 29. September, der Salzland-Express. Anmeldungen für die Tagesreise mit der historischen Dampflok sind noch bis zum 18. September möglich

30 Jahre existiert die Städtepartnerschaft zwischen Lehrte und Sachsen-Anhalt bereits. Sie wurde im Jahr 1989 noch vor dem Fall der Mauer am 9. November besiegelt, hat seither Höhen und Tiefen erlebt und stand vor etwa zehn Jahren schon einmal auf der Kippe. In jüngster Zeit gibt es aber wieder vermehrt Kontakte zwischen den beiden vom Kalibergbau und der Eisenbahn geprägten Städten. Staßfurter Schüler nehmen am Citylauf teil, es besteht eine Freundschaft zwischen den Feuerwehren, Delegationen aus der Stadt an der Bode präsentieren sich bei der Lehrter Wirtschaftsschau, man besucht sich nicht allein zu den Neujahrsempfängen.

Musik und gute Laune: So sah es vor fünf Jahren auf dem Festplatz in Staßfurt aus. Quelle: Achim Gückel / Archiv

Vor fünf Jahren, zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft fuhren mehrere Hundert Lehrter schon einmal per Salzland-Express nach Staßfurt und wurden dort herzlich begrüßt. Die Ahltener Musikanten traten im Programm des Fests der Region auf.

In diesem Jahr, zum 30-jährigen Bestehen, wird es sogar eine gesonderte Feier geben. Sie wird eingebettet sein in den Staßfurter Tag der Region, bei dem sich zahlreiche Direktvermarkter, Bauern, Gartenvereine und regionale Dienstleister mit ihren Produkten präsentieren. Tanz und Musik sowie die Gelegenheit zum Gespräch runden die Feier ab. Mit von der Partie ist in Staßfurt auch stets die regionale Botschafterin der Stadt, die als Wiege des deutschen Kalibergbaus gilt – die Salzfee, die anlässlich des Festes stets auch andere repräsentative Hoheiten aus Sachsen-Anhalt einlädt.

Vor fünf Jahren: Marina Schulze und Konditormeister Manfred Bechstein lassen Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk und René Zok, Oberbürgermeister von Staßfurt, Zwestchgenkuchen probieren. Quelle: Achim Gückel / Archiv

Die Lehrter können die Feier ganz bequem erreichen und ziemlich spektakulär mit dem Sonderzug der Staßfurter Eisenbahnfreunde reisen. Der Sonderzug werde voraussichtlich von der historischen Dampflok 35-1097 gezogen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Lehrter Rathaus. Die Wagen sind sogenannte Zweite-Klasse-Rekowagen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn im Stil der Sechzigerjahre. Platz ist für 284 Mitreisende. Abfahrt ist um 7 Uhr am Lehrter Bahnhof, Ankunft in Staßfurt gegen 10.25 Uhr. Dort gibt es etwa sechs Stunden Aufenthalt und auch die Möglichkeit, das Eisenbahnfest der Eisenbahnfreunde Staßfurt sowie das Stadt- und Bergbaumuseum zu besuchen.

Stadt nimmt Anmeldungen entgegen

Die Hin- und Rückfahrt nach Staßfurt kostet für Erwachsene 69 Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren 39 Euro. Kinder unter sechs Jahren sind frei. Das Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 155 Euro. Reservierungen nehmen Julienne Franke, Astrid Kohnert und Angela Wolfert bei der Stadt Lehrte entgegen. Sie sind unter Telefon (05132) 8628243, 8628242 und 8628241 sowie per E-Mail an die Adressen julienne-franke@lehrte.de, astrid.kohnert@lehrte.de sowie angela. wolfert@lehrte zu erreichen.

Von Achim Gückel