Lehrte

Das Percussionensemble Stompany der Musikschule Ostkreis ist zehn Jahre alt. Das wollen die Mitglieder am Sonnabend, 26. März, mit einer Geburtstagsshow in der Städtischen Galerie an der Zuckerpassage feiern. Stompany sind acht Profimusikerinnen und Musikpädagoginnen, die aus so ziemlich jedem Gegenstand einen groovigen Ton holen können. Sie kündigen eine Show mit „pfundigen Flaschen, röhrenden Rohren, pupsigen Pumpen und kreischenden Klingeln“ an.

Corona-Pandemie hat dem Ensemble viele Sorgen bereitet

„Wir freuen uns sehr, dieses Konzert geben zu können und werden einen freudig-rhythmischen Abend haben“, sagt Nana Zeh, Leiterin der Musikschule Ostkreis Hannover und seit zehn Jahren Mitglied von Stompany. Sie habe, wie viele andere Menschen auch, in jüngster Zeit viele Sorgen wegen der Corona-Pandemie und der Situation in der Ukraine und hoffe, dem Publikum mit dem Abend einen heiteren Ausgleich bieten zu können. Die Pandemie habe auch Einfluss auf das Programm der Gruppe gehabt, das eigentlich schon Ende Januar dem Publikum präsentiert werden sollte. „Wir waren dazu gezwungen, in kleinen Gruppen von zwei bis sechs Personen oder per Videokonferenz zu proben – je nachdem, was gerade erlaubt war“, erzählt Zeh. Deshalb sind auch nicht alle Choreografien der Jubiläumsshow in Vollbesetzung zu sehen.

Eine Show nach englischem Vorbild

Inspiriert ist Stompany von der weltberühmten Percussion-Show Stomp aus England. Das Ensemble der Musikschule entstand 2010 unter der Leitung der Rhythmikerin Barbara von Knobelsdorff. „2012 hatten wir dann unsere erste Show“, erzählt Zeh. Von Knobelsdorff nahm an Workshops des deutschen Original-Stompers Johannes Bohun teil und rief darauf die Stompany ins Leben. „Deshalb haben wir auch einige Originalstücke in unserem Repertoire“, sagt Zeh. Das Ensemble startete zwar anfangs sozusagen als Coverband des großen Vorbilds aus England, entwickelte sich aber nach und nach zu einer eigenständigen künstlerischen Gruppe, die sich durch eigene Choreografien mit besonderer Experimentierfreude in Klang und Bewegung auszeichnet.

Stompany hat bereits einige abendfüllende Programme gezeigt. Unter anderem 2015 in der Südstadtbühne sowie 2017 und 2019 im Kleckstheater in Hannover und in der Städtischen Galerie Lehrte. Das Repertoire der Gruppe umfasst ein breites Spektrum an Choreografien: mal mit, mal ohne Gesang, mit Percussion auf Alltagsgegenständen wie Flaschen, Eimern oder Brötchentüten und sogar auf Körperteilen.

Die Geburtstagsshow von Stompany findet am Sonnabend, 26. März, in der Städtischen Galerie Lehrte statt. Eintrittskarten gibt es für 12 und 8 Euro. Tickets können per E-Mail an die Adresse v.knobelsdorff@htp-tel.de reserviert werden. Mitglieder der Musikschule Ostkreis Hannover zahlen nur 5 Euro Eintritt. Für das Konzert gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von Lucas Kreß