Lehrte

Der Jubel ist groß gewesen, als Lehrte im vergangenen September 1,09 Millionen Euro aus dem Landesförderprogramm „Perspektive Innenstadt“ zugesprochen bekam. Ein warmer Geldregen, welcher der Innenstadtentwicklung, der Digitalisierung und dem Klimaschutz dienen soll. Mittlerweile gibt es auch erste Ideen, für welche Projekte die hohe Summe verwendet werden könnte – unter anderem für eine Studie zur Aufwertung des derzeit noch sehr tristen Lehrter Schützenplatzes.

Doch die Voraussetzungen dafür, dass tatsächlich Zuschüsse fließen, sind hoch. Und es erscheint fraglich, dass Lehrte tatsächlich die gesamte Fördersumme ausschöpfen wird.

Anlass für das mit insgesamt 117 Millionen Euro dotierte Förderprogramm des Landes, in dem 207 Städte und Gemeinden in Niedersachsen den Zuschlag bekamen, ist die Corona-Pandemie. Man müsse einer Verödung der Innenstädte und dem Abwandern der Kundschaft zum Online-Handel vorbeugen, lautet die Devise. Das könne durch eine attraktive, nachhaltige und zukunftssichere Gestaltung der Innenstädte gelingen.

Studie zum Stadtpark als Starterprojekt

Lehrter Bürger waren schon im Juli dazu aufgerufen, ihre Ideen dazu zu äußern. Und mittlerweile ist deutlich konkreter geworden, wozu die der Stadt theoretisch zustehenden 1,09 Millionen Euro genutzt werden könnten. Als sogenanntes Starterprojekt soll eine Studie her, die den Schützenplatz unter die Lupe nimmt und eine Neugestaltung unter ökologischen Gesichtspunkten skizziert. Dazu gehöre auch die Aufwertung des Wohnmobilstellplatzes am Rand der Fläche, sagt Tobias Neumann, Wirtschaftsförderer der Stadt. 30.000 Euro würde solch eine Studie kosten, sagt er. Und das sei genau die Summe, die nun die Tür zum Fördertopf endgültig öffnen würde.

Bislang weist auf dem Schützenplatz nur ein Schild auf den offiziellen Wohnmobilstellplatz hin. Quelle: Achim Gückel

Denn eine der Auflagen, um an das große Geld zu kommen, ist die Fertigstellung eines ersten vollständigen Projektantrags bis Ende März. Dieser solle die Studie zum Schützenplatz sein, sagt Neumann.

Solargründach und mehr Grün in der City

Doch der Wirtschaftsförderer beschäftigt sich noch mit mehr Ideen, wie das Fördergeld eingesetzt werden könnte. Ein sogenanntes Solargründach vor der Post an der Friedrichstraße, die Begrünung bisher noch versiegelter Flächen in der City, die Aufwertung und der Neubau von Fahrradabstellanlagen komme infrage – ebenso wie ein sogenanntes barrierefreies Vorrangnetz für Fußwege.

Doch hinter all diesen möglichen, aus dem Fördertopf finanzierten Projekte stehen dicke Fragezeichen. Denn Geld vom Land fließt für sie nur, wenn sie noch in diesem Jahr fertig werden, die Stadt sie komplett vorfinanziert und bis Ende März 2023 abgerechnet hat. Zudem muss jedes Projekt etwas völlig Neues für die Innenstadt darstellen und jeweils mindestens 50.000 Euro kosten. Irgendwo ein paar neue Parkbänke hinzustellen oder Bäume zu setzen, reicht also nicht. Und schließlich müsse man bei allen Vorhaben, die das Land nun finanziert, auf die später anfallenden laufenden Kosten achten, heißt es. Diese müsste nämlich die Stadt tragen.

„Anforderungen teilweise sehr formalistisch“

„Die Anforderungen des Förderprogramms an uns sind teilweise sehr formalistisch“, sagt nun Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Wirtschaftsförderer Neumann spricht von dem Programm als „gute Idee mit problematischer Umsetzung“. So wie andere Kommunen, denen zwar Fördergeld bewilligt wurde, die aber angesichts der komplizierten Auflagen darauf nun doch nicht zugreifen wollen, werde Lehrte es aber nicht machen. „Wir haben den Ehrgeiz, dass wir bis zum Stichtag Ende März ein Projekt bewilligt bekommen. Das hat auch der Rat so beschlossen“, sagt Nolting.

Wasserspiele und Hochbeete: SPD sieht große Gestaltungschancen Die SPD-Abteilung der Lehrter Kernstadt sieht im Programm „Perspektive Innenstadt“ große Gestaltungsmöglichkeiten. Jetzt hat sie in einer Pressemitteilung Vorschläge unterbreitet, was mit dem vom Land bewilligten Geld geschehen könnte. „Es muss einfach Spaß machen, sich in der Innenstadt aufzuhalten“, meint der Ratsherr und Vize-Vorsitzende der SPD-Abteilung, Reent Stade. Daher wünschten sich die Sozialdemokraten neue Grünflächen im Bereich des Neuen Zentrums, der Burgdorfer Straße und der Zuckerpassage. Als zentrales Element schlagen sie Hochbeete mit Kräutern, Blumen und Gemüse vor, die von Paten betreut werden – etwa von Bürgerinnen und Bürgern, Kinder- und Jugendgruppen sowie Schulen. Sitzbänke und Natursteine könnten neue Aufenthaltsbereiche schaffen. Und wenn diese nach Art eines Forums aufgebaut würden, könnten sie zu einer Stätte kultureller Veranstaltungen werden, meint die SPD. Der aus technischen Gründen schon seit Jahren trockene Brunnen vor dem City-Center etwa tauge genau für diese Zwecke. Ihn zu reaktivieren und die bestehenden Wasserrinnen als Spielanlage für Kinder zu konzipieren liege nahe, meint Stade. Als Schattenspender schlägt er Fotovoltaik-Dächer vor, die den Strom für die abendliche Beleuchtung der Flächen erzeugten. Zu den weiteren Vorschlägen der SPD zählen die bienenfreundliche Bepflanzung der Buswartehäuschen vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum und der Bau einer Bouleanlage an einem geeigneten Platz. Am 2. Februar wollen die Sozialdemokraten ihre Ideensammlung dem Rat der Stadt vorlegen.

Trotzdem besteht die Gefahr, dass auch die Stadt Lehrte auf dem Weg zu den ihr zustehenden 1,09 Millionen Euro im Dschungel der Formalien steckenbleibt. Der Niedersächsische Städtebund hatte unlängst die Landesregierung aufgefordert, die Frist für die Beantragung des Starterprojekts zu verlängern.

Von Achim Gückel