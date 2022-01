Lehrte

Wenn es im Rücken zwickt und zwackt, sind Lehrter und Lehrterinnen bei Detlef Petczelis goldrichtig aufgehoben. Und Generationen kennen ihn: Der Fachübungsleiter für Reha und Prävention vom Postsportverein (PSV) Rot-Gold leitet seit 25 Jahren Rückenschulkurse und weiß genau, mit welchen Übungen er seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Verspannungen und leichten Verrenkungen helfen kann. Und sich um seine Gesundheit zu kümmern, steht bei den guten Vorsätzen für das neue Jahr stets immer hoch im Kurs.

Früher hießen die Kurse „Rückenschule“, heute laufen sie unter der Bezeichnung „Rücken-Fit-Programm“. Petczelis unterrichtet dreimal die Woche. Seine jüngsten Teilnehmer sind 20, die Ältesten um die 80 Jahre alt – wobei der Frauenanteil überwiegt. Viele arbeiten im Büro und sitzen lange. „Es sind aber auch einige Friseurinnen dabei, die viel stehen müssen“, berichtet Petczelis. Einige Teilnehmer besuchen die Kurse schon seit etlichen Jahren.

Übungen vor allem auf der Matte

Der Unterricht beginnt mit einer zehnminütigen Aufwärmphase, dann folgen 40 Minuten lang Übungen, die vor allem die Bauch- und Rückenmuskulatur kräftigen. Am Ende gibt es eine Abwärmphase mit Entspannungsmusik und Massagebällen. „Das Meiste findet in Rückenlage auf der Matte statt“, erklärt Petczelis.

Detlef Petczelis (hinten Dritter von links) inmitten seiner Dienstagsgruppe. Quelle: privat

Zwischendurch streut der Fachübungsleiter stets ein paar lustige Sprüche ein. „Und auch mit Musik geht alles viel leichter“, betont Petczelis. Denn einige der Übungen sind mitunter recht schweißtreibend. Im Unterricht korrigiert der 67-Jährige die Haltung seiner Teilnehmer. Wegen Corona bleibt er derzeit allerdings auf Abstand. Pandemiebedingt sind in seinen Kursen aktuell auch nicht 20, sondern nur deutlich weniger Teilnehmer zugelassen.

Kurse sind stets ausgebucht

Die Kurse sind stets ausgebucht. Um sie anbieten zu können, hat Petczelis 1995 eine Ausbildung zum Fachübungsleiter Reha und Prävention in Braunschweig gemacht. 1996 rief der Lehrter dann beim damaligen Post SV eine eigene Rückensparte ins Leben. „Damals ging es mit der Volkskrankheit Rücken gerade los, und in Lehrte wurde dazu nichts angeboten“, erinnert sich Petczelis. Nach der Fusion des Post SV mit dem TC Rot-Gold im Jahr 2019 laufen die Kurse nun unter dem Dach des Post SV Rot-Gold.

Petczelis macht es Spaß, mit Menschen zu trainieren und ihnen bei ihren Rückenproblemen zu helfen. Er selber hat sich allenfalls mal einen kleinen Hexenschuss bei der Gartenarbeit zugezogen. „Als Postbote war ich immer im schnellen Gang unterwegs und musste nie lange sitzen“, berichtet Petczelis.

Lesen Sie auch: 30 Jahre Vorsitzender: Manfred Rust verabschiedet sich aus Vorstand des TuS Röddensen

Übungsleiter ist auch Wellnessmasseur

Die eigenen Rückenkurse sind für ihn jedoch eine gute Abwechslung zum Leistungssport Laufen: Der Lehrter startet seit 50 Jahren bei Straßenläufen, Stadionwettkämpfen und Volksläufen und hat schon etliche Medaillen und Pokale eingeheimst. Seinen größten Erfolg erzielte er im fortgeschrittenen Alter: Bei der Europameisterschaft in Dänemark sicherte sich Petczelis in der Seniorenklasse den achten Platz. Während er früher auch Marathon lief, tritt der 67-Jährige heute auf Distanzen von 1000 Metern bis zu zehn Kilometern oder ab manchmal auch beim Halbmarathon an.

Vor einigen Jahren hat er sich zudem zum Wellnessmasseur ausbilden lassen. „Aber nur so aus Spaß“, sagt Petczelis. In den Genuss von Massagen mit heißen Steinen, Schokolade, Kräuterstempeln oder Ayurveda kommt allenfalls seine Frau. Seine Rückenkurse möchte Petczelis indes weiter beim PSV Rot-Gold anbieten. „Und das so lange wie möglich“, betont er.

Die Rücken-Fit-Kurse finden montags von 18 bis 19 Uhr und dienstags von 17 bis 18 Uhr im Gymnastikraum der Turnhalle Friedrichstraße statt. Donnerstags unterrichtet Petczelis von 19.30 bis 20.30 Uhr beim DRK an der Ringstraße. Wer teilnehmen möchte, muss nicht zwangsläufig Mitglied im Post SV Rot-Gold Lehrte sein. Für Rückfragen steht Petczelis unter Telefon (0 51 32) 18 57 zur Verfügung.

Von Katja Eggers