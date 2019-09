Lehrte

Mit 19 Chart-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten, unter anderem für seinen Hit „Ein Mädchen für immer“, gilt er als der „König der Hitparaden“. Bei der RTL-Reality-Show „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde er von den Zuschauern bis ins Finale gewählt. Jetzt feiert Schlagersänger Peter Orloff sein 60-jähriges Bühnenjubiläum – und zwar mit einer Tournee mit dem Schwarzmeeer Kosaken-Chor. Am Mittwoch, 30. Oktober, machen die Musiker im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte Station.

Vater von Orloff entstammt dem Kosakengeschlecht

Mit Liedern wie „Schwanensee“ oder „Das Wolgalied“ wollen Orloff und der Kosaken-Chor das Publikum auf eine musikalische Reise durch Russland mitnehmen – von St. Petersburg bis zum Baikalsee. Klangvolle Bässe und Tenore erzählen dabei von Romanzen und Balladen, die zwischen Melancholie und feurigem Temperament schwanken. Hinzu kommt eine stimmliche Weltrarität: ein männlicher Sopran von der Oper aus Kiew.

Schon jetzt verspricht Orloff dem Publikum einen unvergesslichen Abend. Mit der Rolle als musikalischer Leiter des Konzerts tritt der Schlagersänger in die Fußstapfen seines Vaters. Dieser hatte früher selbst einen Kosaken-Chor geführt. Das Konzert ist damit beinah eine Geschichte über Orloffs familiäre Wurzeln.

Das Jubiläumskonzert von Peter Orloff und dem Schwarzmeer Kosaken-Chor beginnt am Mittwoch, 30. Oktober, um 16.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Bücherstube Veenhuis an der Iltener Straße 28, der Buchhandlung Böhnert an der Zuckerpassage 19, dem Freie Presse Shop an der Schloßstraße 14 und dem TUI Reisecenter an der Zuckerpassage 4 erhältlich. Auch online unter www.reservix.de und www.eventim.de können Tickets gekauft werden.

Von Laura Beigel