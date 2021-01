Arpke

Der Pferdegnadenhof Die Arche bei Arpke hat kein einfaches Jahr hinter sich. Wegen der Corona-Pandemie kamen keine Besucher, der Tag der offenen Tür wurde abgesagt, dringend benötigte Spenden blieben aus. Doch am Jahresende freut sich Betreiberin Marion Korroch über eine dicke Spende. Die Krombacher Brauerei wählte die Arche als eine von bundesweit 100 Einrichtungen aus, die 2500 Euro Unterstützung von dem Unternehmen bekommen.

Das Geld kommt gerade zur rechten Zeit. Denn in den vergangenen Monaten hatten alle drei alten Aggregate, mit denen am Gnadenhof Strom erzeugt wurde, ihren Geist aufgegeben. Ein erstes Ersatzgerät wurde vom Hofgelände gestohlen, bevor es zum Einsatz kam, ein weiteres, das Korroch für 400 Euro gebraucht kaufte, hielt nur vier Wochen. Nun läuft die Stromversorgung über ein kleines Aggregat, das auch seine besten Tage hinter sich hat, und die Betreiberin der Arche ein neues bestellt. Das kostet aber 5000 Euro und muss noch aus Spanien geliefert werden.

Strom für Wasserpumpen und Beleuchtung

Der Pferdegnadenhof, der abseits von Arpke liegt, hat keinen Anschluss ans allgemeine Stromnetz. Die Energieversorgung ist jedoch eminent wichtig, denn unter anderem müssen elektrische Pumpen betrieben werden, um Wasser für die Tiere aus Brunnen zu fördern. Auch für die Beleuchtung, die unter anderem zur Abschreckung von Wölfen gebraucht wird, wird Strom benötigt. Zurzeit fristen in der Arche 32 alte oder von ihren Vorbesitzern misshandelte Pferde ihr Gnadenbrot. Dazu kommen laut Korroch 25 Katzen, drei Hunde, zwei Schildkröten und eine Bartagame.

Die Krombacher Brauerei verteilt seit 2003 regelmäßig Spenden an Institutionen, Vereine und Projekte, die ehrenamtlich betrieben werden. Helferinnen der Arche hatten den Gnadenhof im vergangenen Jahr als Kandidat für das Sponsoring angemeldet. „Das Ehrenamt ist ein essenzieller Anker der Gesellschaft – das ist in den letzten Monaten noch deutlicher geworden“, heißt es in einer Mitteilung der Brauerei. Um das Ehrenamt zu würdigen, habe man die Spendenaktion sogar vorgezogen und nicht erst zur Weihnachtszeit, sondern schon im Sommer um Bewerbungen gebeten.

Arche rettet Pferde und Ponys vor dem Schlachthof

Der Pferdegnadenhof Die Arche habe das Auswahlgremium dadurch überzeugt, dass er „Pferde und Ponys vor dem Schlachthof oder Abdecker rettet“, heißt es in der Mitteilung weiter. Durch das Engagement von Chefin Korroch und ihrer ehrenamtlichen Helfer werde den Tieren „ein angstfreies Leben mit vielen schönen Stunden ermöglicht“. Bis heute habe die Brauerei rund 1400 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine begünstigt und dabei etwa 3,5 Mio Euro gespendet.

Korroch hat indes schon einen neuen Plan. Sie will, dass der Gnadenhof in diesem Jahr einen Stromanschluss erhält und die Zeit der Aggregate damit vorbei ist. Dafür benötige man aber noch weitere Spenden, sagt sie.

Von Achim Gückel