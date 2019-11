Aligse

Normalerweise fotografiert Jochen Braband selbst. Doch in diesem Fall musste der Lehrter Natur- und Tierfotograf mit aufs Bild. Denn der 71-Jährige hat in der Aligser Feldmark einen Riesenbovisten entdeckt. Der, wie es der Name schon sagt, außerordentlich opulente Wiesenpilz gehört zur Familie der Champignons. Rund 45 Zentimeter im Durchmesser sei das weiße Ungetüm groß, hat Braband nachgemessen, und wohl einige Kilogramm schwer. Damit liegt er schon am oberen Ende seines Wachstums und macht seinem lateinischen Namen Calvatia gigantea alle Ehre. Aber es wurden sogar schon gigantische Exemplare mit 60 Zentimetern Durchmesser und einem Gewicht von 15 Kilogramm gemeldet.

„Das ist das erste Mal, dass ich solch einen Pilz gesehen habe“, sagt der Lehrter – und das, obwohl er regelmäßig Streifzüge durch die Natur in Steinwedel und Aligse unternimmt. Gefunden hat er ihn am Fuß der Autobahnböschung. Der Glücksfund liegt am derzeit feuchten Wetter, das ideal für Pilze ist. Man kann einen Riesenbovisten auch in Scheiben schneiden und in der Pfanne wie ein Wiener Schnitzel braten. Doch das kam für den Naturfotografen nicht infrage.

Von Oliver Kühn