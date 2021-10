Ahlten

Der Pläne für den längst beschlossenen Anbau der Grundschule Ahlten sind erneut ins Stocken geraten. Die Verwaltung hatte den ersten Vorentwurf in der jüngsten Ortsratssitzung zwar schon vorgestellt, nun muss vieles aber neu überdacht werden. Denn Kathrin Rathmann, die seit Anfang August die neue Rektorin im Wiesengrund ist, sieht die Bedürfnisse der Schule in den Plänen nicht ausreichend erfüllt. „Es gibt immer noch Raumbedarf“, betont Rathmann.

So würden unter anderem ein Musik- und ein Werkraum sowie weitere Differenzierungsräume und ein behindertengerechtes WC fehlen. Das Lehrerzimmer sei deutlich zu klein. Auch die Verwaltung mit Lektorat, Sekretariat, Teeküche und Lehrmittelraum müsse umgebaut und saniert werden. „Die Schule ist mittlerweile auf mehr als 200 Schülerinnen und Schüler angewachsen, darauf muss reagiert werden“, erklärt Rathmann.

Vorentwurf wird überarbeitet

Die Schulleiterin hat der Lehrter Stadtverwaltung nun eine Liste vorgelegt. Sie betont, dass die Forderungen keineswegs neu seien. „Das sind Dinge, die schon lange und auch schon unter meiner Vorgängerin fehlten“, sagt Rathmann. Der Verwaltung hätten die Bedürfnisse bekannt sein müssen, in den Plänen würden sie jedoch nicht aufgegriffen. Stadtsprecher Fabian Nolting betont indes, dass das aktuelle Raumprogramm mit Rathmanns Vorgängerin Ulrike Warnecke so abgestimmt worden sei. „Wir prüfen nun, was die vorliegenden Bedürfnisse für Auswirkungen haben, wie sie sich umsetzen lassen und ob sie überhaupt erforderlich sind“, erklärt Nolting. Die Liste liegt auch dem zuständigen Architektenbüro vor. Bis Ende des Jahres soll es einen neuen Vorentwurf geben.

An dieser Stelle soll der Erweiterungsbau für die Ahltener Grundschule entstehen. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Für den Erweiterungsbau waren bereits 1,9 Millionen Euro im diesjährigen Haushalt vorgesehen. „Ob diese Summe reichen wird, wenn weitere Räume dazukommen, muss geprüft werden“, betont Nolting. Der Rat soll am 1. Dezember den Doppelhaushalt 2022/23 beschließen. „Bis dahin muss Klarheit über die Kosten herrschen, um eventuell noch zusätzliche Mittel anmelden zu können“, erklärt Lehrtes Stadtsprecher.

Für den bisherigen Vorentwurf hatte es in der jüngsten Ortsratssitzung viel Lob gegeben. „Das Konzept ist sehr gut gelungen“, so Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler (CDU). Die Wünsche des Ortsrates, in der geplanten Mensa Sitzungen abhalten zu können und dafür entsprechend Stauraum für Tische und Bänke zu schaffen, seien ungesetzt worden.

Ahltens Schulanbau hatte in der Vergangenheit mehrfach für Diskussionen gesorgt und sich immer wieder verzögert, unter anderem wegen eines Schadstoffgutachtens.

SPD fordert schnellere Umsetzung

Der Vorentwurf sieht für den Anbau an das bestehende Schulgebäude zwei zusätzliche Klassenräume, einen Differenzierungs- und Besprechungsraum, eine Toilettenanlage und eine Mensa vor. Dass die Pläne jetzt neu überarbeitet werden müssen, kommt für Koehler überraschend. „Wir gehen jetzt quasi wieder zurück auf Null.“ Nichtsdestotrotz sei es aber wichtig, den Bedarf der Schule aufzugreifen. „Schließlich wollen wir in Ahlten eine zukunftsfähige Schule“, betont Koehler. Auch Christian Klein-Heyl (Grüne) begrüßte es laut Protokoll, dass die Forderungen der Schulleitung noch nachträglich eingebracht werden.

Zeitplan steht noch aus

Timo Bönig (SPD) forderte laut Protokoll eine schnelle Umsetzung des Anbaus. Er merkte an, dass seit vier Jahren immer nur Vorentwürfe präsentiert würden. Nun müsse endlich der Auftrag erteilt werden. Stuart Hartmann vom Fachdienst Bauordnung erwiderte, dass es durch Corona zu Verzögerungen gekommen sei und die Grundschule Ahlten auf der Prioritätenliste der Stadt nicht an oberster Stelle stehe. Ein Zeitplan könne frühestens im Oktober vorliegen. Der Baubeginn wird sich laut Nolting in jedem Fall um mehrere Monate verzögern.

Von Katja Eggers