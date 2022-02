Hämelerwald

Bisher endet er noch vor einem Entwässerungsgraben – doch das soll so nicht bleiben. Das Bündnis aus SPD, Grünen und die Linke im Rat der Stadt Lehrte hat jetzt einen Vorstoß für die Verlängerung des Radwegs entlang der Landesstraße 413 südlich von Hämelerwald unternommen. Dort könnte der Ansatz für ein interkommunales Radwegenetz sein, meint Rot-grün-rot.

Der Radweg soll nach dem Wunsch des Ratsbündnisses von Hämelerwald bis hinter Adenstedt an der Grenze zum Landkreis Hildesheim verlängert werden. Schließlich, argumentieren die Politiker, sei der Radverkehr „ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität und eine wichtige Säule für Klimaschutz, Gesundheit und Verkehrssicherheit“. Deshalb sei es nur folgerichtig, den Ausbau einer geschlossenen Radwegeinfrastruktur über die Grenzen der Region Hannover hinaus zu unterstützen.

Radwegenetz von der Region bis in den Kreis Hildesheim

Das Radwegenetz im westlichen Bereich Mehrums in Richtung Hohenhameln sowie in der Region Hannover sei bereits gut ausgebaut, sagen SPD, Grüne und Die Linke. In östlicher Richtung allerdings gäbe es eine Lücke. Und zwar genau in der Nord-Süd-Achse entlang der vielbefahrenen L413 zwischen Gut Adolphshof bis Equord und im weiteren Verlauf über die Kreuzung „Deutscher Kaiser“ über Solschen bis hinter Adenstedt zum Landkreis Hildesheim.

Zwischen Hämelerwald und dem Gut Adolphshof ist der Radweg erst unlängst komplett saniert worden. Quelle: Achim Gückel

Ein erster Schritt hin zu diesem interkommunalen Radwegenetz war im November 2020 erledigt worden. Zwischen Hämelerwald und dem Gut Adolphshof war der marode Radweg saniert worden. Darum hatte insbesondere der Hämelerwalder Ortsrat zuvor mehrfach gebeten.

Pendler sollen auf das Rad umsteigen

SPD, Grüne und die Linke argumentieren nun, dass die Verlängerung des Radweges die Sicherheit für Radfahrer steigere und das Radfahren attraktiver mache. Der Ortsrat in Hämelerwald hatte unlängst argumentiert, dass durch einen Radweg bis in den Landkreis Peine hinein auch der Druck auf die Parkplätze am Bahnhof geringer werde. Mancher Pendler werde dann auf das Rad umsteigen, hieß es. Nun wollen Politiker in den Nachbarkommunen an einem Strang ziehen und Anträge mit gleichem Inhalt in ihren jeweiligen Gremien einbringen. Auch die Gemeinde Söhlde und der Landkreis Hildesheim sollen dabei mit ins Boot.

Erstmals wird die Idee für die Verlängerung des Radweges am Mittwoch, 23. Februar, in einer Sitzung des Hämelerwalder Ortsrats besprochen. Er kommt um 20 Uhr in der Pausenhalle der Oberschule, Riedweg 2, zusammen. Dann geht es auch um den Sachstand bei der lang geforderten Verkehrsberuhigung am südlichen Ortsrand.

Von Sandra Köhler