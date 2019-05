Wer bekleidet in den nächsten sieben Jahren das Amt des Bürgermeisters in Lehrte? Darüber dürfen rund 35.000 wahlberechtigte Lehrter am Sonntag, 26. Mai, abstimmen. Wie die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen aussehen, präsentiert die Stadt ab 18 Uhr im Ratskellersaal im Rathaus.