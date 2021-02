Lehrte: Polizei ahndet zwölf Verstöße gegen Corona-Regeln

Lehrte

Da hat Kommissar Zufall mitgespielt: Beamte des Polizeikommissariats Lehrte haben am Wochenende bei drei Einsätzen insgesamt zwölf Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dabei geht es um zwei Ruhestörungen und eine Verkehrskontrolle. Einmal wurden die Ermittler zum Schulhof der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte an die Südstraße gerufen. Dort hatten drei Jugendliche aus drei verschiedenen Haushalten Lärm gemacht, der die Anwohner offenbar massiv genervt hat. Im zweiten Fall hatten gleich fünf Jugendliche im Vorraum einer Bank an der Burgdorfer Straße gesessen und Alkohol getrunken – ohne Masken und ohne die Abstandsregeln einzuhalten.

Verkehrskontrolle: Auto mit vier Personen gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße schließlich wurde ein Auto gestoppt, in dem vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten saßen – nach der Corona-Verordnung ebenfalls verboten. Nun muss die Region Hannover über die Höhe der Bußgelder entscheiden, die sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Betroffenen richtet. „Das tut schon weh und wird vermutlich dreistellig“, sagt ein Polizeisprecher.

Von Oliver Kühn