Lehrte

Die Polizei Lehrte hat am Dienstagabend in einem Haus an der Mittelstraße in Lehrte zufällig einen Rucksack mit Drogen entdeckt. Wegen eines anderen Falls betraten die Ermittler gegen 21 Uhr das Mehrparteienhaus an der Mittelstraße. Dabei bemerkten sie den auffälligen Geruch von Marihuana, der aus dem Keller kam. Sie gingen dem Geruch nach und entdeckten schließlich in einem frei zugänglichen Kellerverschlag einen schwarzen Rucksack.

In dem Rucksack fanden die Beamten drei Beutel mit insgesamt 50 Gramm Marihuana. Außerdem lag in dem Verschlag ein Schlagring. Laut dem Lehrter Ermittlungsleiter Mario Mantei ist bislang unklar, wem der Rucksack und der Schlagring gehören. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 entgegen.pos

Von Patricia Oswald-Kipper