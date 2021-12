Ahlten

Impfpässe mit einem Nachweis einer Corona-Immunisierung sind in Zeiten der 2-G-Plus-Regelung ein gefragtes Gut. Kriminelle betreiben mit gefälschten Ausweisen bereits seit geraumer Zeit einen lukrativen Handel und finden bei Impfgegnern offenbar rege Absatzmöglichkeiten. Jetzt hat die Polizei bei einem 21-Jährigen aus Ahlten mehrere gefälschte Impfausweise beschlagnahmt. Der Mann hatte nach Ansicht der Ermittler mit den selbst kreierten Dokumenten illegal gehandelt. Davon zeuge auch eine nicht geringe Menge an Bargeld, welche die Beamten in der Wohnung des Ahlteners fanden und die mutmaßlich aus dem Verkauf von Ausweisen stammt.

Nach Angaben der Polizei waren Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes in Hannover aufInserate im Internet aufmerksam geworden, in denen Impfpässe angeboten wurden. Sie ermittelten den 21-jährigen Anbieter in dem Lehrter Ortsteil. Das Amtsgericht Hildesheim erließ einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des Mannes. Dort fanden die Ermittler schließlich zehn falsche Impfpässe. Auf diesen waren offensichtlich gefälschte Aufkleber und Stempel bereits eingefügt. Die Ausweise seien aber noch nicht auf einzelne Personen zugeschrieben gewesen, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover.

Zehn falsche Impfpässe, 1000 Euro Bargeld

Die Beamten beschlagnahmten nicht nur die zehn falschen Pässe, sondern auch etwa 1000 Euro Bargeld. Nach der polizeilichen Maßnahme wurde der mutmaßliche Passfälscher wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen wegen Urkundenfälschung weiter ermittelt. Über die Anzahl der gefälschten Impfausweise, die der Ahltener bereits verkauft hat, und die Summe an eingenommenem Geld kann die Polizei bislang keine Angaben machen. In der Regel verlangen Fälscher für nachgemachte Impfpässe rund 150 Euro.

Von Achim Gückel