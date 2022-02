Lehrte/Stolzenau

Einbruch am Freitag, Wohnungsdurchsuchung am Sonnabend: Die Polizei hat einen 24-jährigen Mann ermittelt, der mutmaßlich in das Haus einer Seniorin in Hämelerwald eingedrungen ist und dort Schmuck gestohlen hat. Jetzt prüfen die Ermittler, ob der Mann noch für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte.

Der Einbruch bei der alleinstehenden 86-jährigen Frau hatte sich am vergangenen Freitag zwischen 11.15 und 12.20 Uhr abgespielt. In diesem Zeitraum war die Seniorin nicht zu Hause. Der Einbrecher hatte möglicherweise beobachtet, wie die Seniorin ihr Haus am Hasenwinkel verlassen hatte und dann seine Chance ergriffen. Der Täter hebelte die Terrassentür an der Rückseite des Hauses auf und suchte drinnen nach Wertgegenständen. Angaben der Polizei zufolge nahm er Schmuck von eher geringerem Wert mit.

Ermittlungen führen in ein Dorf an der Weser

Bei alledem ging der mutmaßliche Täter aber anscheinend nicht besonders vorsichtig vor. Ein Nachbar, vor dessen Haus der Wagen stand, den der Einbrecher benutzte, konnte der Polizei Hinweise auf das Kennzeichen geben. Die Ermittlungen führten zu einer jungen Frau mit Wohnsitz in einem Dorf bei Stolzenau an der Weser. Sie ist die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Einbrechers.

Noch am Sonnabend erließ das Amtsgericht in Hildesheim einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Paares, der noch am Abend vollstreckt wurde. Dabei stellten die Polizeikräfte laut einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion mehrere „Sachbeweise“ sicher. Ob es sich dabei um die Beute aus dem Einbruch in Hämelerwald handelt, ist unklar.

Festgenommen wurde der mutmaßliche Einbrecher nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Von Achim Gückel