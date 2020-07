Lehrte

Im Straßenverkehr geht es mitunter rau und aggressiv zu. Ein Beispiel für diese Binsenweisheit hat ein 57-jähriger Radfahrer aus Lehrte am Sonnabend auf der Moltkestraße abgeliefert. Er beschädigte dort mutwillig und offenbar aus purer Wut mit einem Fußtritt einen VW Golf. Jetzt muss er sich wegen Sachbeschädigung und außerdem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Denn der Mann hatte satte 1,68 Promille Alkohol im Blut – was ihn möglicherweise etwas enthemmt hat.

Die Angelegenheit spielte sich gegen 19.50 Uhr ab. Der Fahrer des Golf hatte laut Polizei seinen Wagen in Höhe der Wilhelmstraße wenden wollen und dabei den herannahenden Radfahrer bemerkt. Daher hielt er an. Doch als der 57-Jährige auf Höhe des Autos war, trat er gegen dessen Blech und richtete Beschädigungen an. Danach radelte er ungerührt weiter.

Der Golffahrer verfolgte den Radfahrer und rief sofort die Polizei. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe abgenommen, gegen ihn außerdem ein Strafverfahren eingeleitet.

