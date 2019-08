Lehrte

Er hatte vormittags um 9.40 Uhr bereits 2,52 Promille Alkohol im Blut und fuhr damit ausgerechnet in der Nähe des Lehrter Polizeikommissariats herum: Die Lehrter Polizei hat am Mittwoch bei einer Kontrolle an der Everner Straße, Ecke Ostring einen betrunkenen 34-Jährigen aus dem Verkehr gezogen.

Nur wenige Hundert Meter von der Wache entfernt unterwegs

Der Mann saß am Steuer seines VW Passat und war zunächst einem Beamten aufgefallen, der auf dem Weg zum Dienst im nur wenige Hundert Meter entfernten Kommissariat war. Der Polizist sah, wie der Autofahrer etwas unkonventionell an der Everner Straße stoppte und dann in dem Wagen hantierte. Er alarmierte seine Kollegen. Diese wiederum erkannten sofort, dass der 34-Jährige nicht nüchtern war. Die Beamten ließen ihn erst pusten, ein Arzt entnahm ihm im Kommissariat dann eine Blutprobe.

Fräse rutscht von Autositz

Die Erklärung, warum der 34-Jährige an der Everner Straße stoppen musste ist ungewöhnlich. Er habe sich kurz zuvor eine Fräse in einem Baumarkt geliehen und auf einem Autositz platziert. Von dort sei das Arbeitsgerät während der Fahrt in den Fußraum gerutscht. Er habe die Fräse lediglich wieder auf den Sitz heben wollen.

Von Achim Gückel