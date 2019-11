Lehrte

Die Liste der Straftaten, die sich ein 37-jähriger Lehrter am Sonnabend geleistet hat, ist ellenlang. So lang, dass gegen den Mann nun umfangreiche polizeiliche Ermittlungen in Gang gesetzt wurden. Die Vorwürfe gegen ihn reichen von Urkundenfälschung bis hin zu einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dabei hatte der 37-Jährige zunächst auf ziemlich ungeschickte Weise auf sich aufmerksam gemacht. Gegen 5 Uhr kurvte er auf dem Parkplatz eines Lehrter Supermarkts herum. Das nervte offenbar Anwohner, die die Polizei riefen. Die Beamten stoppten den Mann mit seinem VW Polo auf der Windmühlenstraße – und kamen dann aus dem Kontrollieren kaum noch heraus.

Kein Führerschein , aber Amphetamine

Zunächst bemerkten sie, dass der 37-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dann fanden sie bei ihm eine geringe Menge einer verbotenen Substanz, vermutlich Amphetamine. Bei der intensiveren Prüfung des Autos ergab sich, dass der Wagen nicht zugelassen, versichert und versteuert war. Darüber hinaus war an der Fahrgestellnummer des VW manipuliert worden. Der 37-Jährige habe mit diesem Trick wohl versucht, den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung des Autos zu erwecken, heißt es. Doch die Beamten fanden an dem Wagen zwei unterschiedliche Identifikationsnummern. Und schließlich konnte der Mann nicht einmal eine Fahrerlaubnis vorweisen.

Den VW Polo stellten die Beamten sicher.

