Die Polizei hat am vergangenen Montagmittag gegen 12.20 Uhr in einem Supermarkt an der Burgdorfer Straße ein mutmaßliches Mitglied einer Zigaretten-Diebesbande festgenommen.

Laut Polizei haben sich die Männer offenbar auf Discounter spezialisiert. Sie würden Ablenkmanöver an der Kasse nutzen und päckchenweise Zigaretten stehlen. Am Montagabend fielen mindestens drei Täter einer Kundin in einem Markt an der Burgdorfer Straße auf.

Zwei Täter entkommen unerkannt

Um die Kassiererin abzulenken und den Diebstahl zu verdecken, hatte einer der Männer einen großen Karton mit Waren aus dem Supermarkt zum Bezahlen auf dem Warenband platziert. Währenddessen steckte sich der Hintermann insgesamt 23 Schachteln Zigaretten in die Jacke. Eine Kundin beobachtete das und informierte das Marktpersonal.

Als die unbekannten Täter von der Kassiererin angesprochen wurden, ließ einer der Männer die Zigaretten aus der Jacke auf den Boden fallen. Zusammen mit einem anderen Täter flüchtete er unerkannt. Einen weiteren Mittäter, einen 25 Jahre alten Mann, konnte die Kassiererin festhalten, bis die Polizei eintraf. Er hatte zuvor den Karton auf das Band gestellt, um die Tat zu vertuschen.

Der Mann musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Dienstag in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Mittätern. Sie sollen 25 bis 30 Jahre alt sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Hinweise nimmt das Kommissariat Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper