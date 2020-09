Lehrte

Der eine hatte reichlich Alkohol im Blut, der andere Marihuana in der Tasche: Zwei 31 Jahre alte Männer, die am Montagabend in der Lehrter Innenstadt von der Polizei aufgegriffen wurden, müssen sich jetzt Strafverfahren stellen.

Das Duo war einer Polizeistreife gegen 21.45 Uhr auf der südlichen Burgdorfer Straße im Bereich der Fahrrad- und Fußgängerzone aufgefallen. Einer der Männer kurvte dort sehr unsicher auf einem Fahrrad herum. Die Beamten ließen ihn in ein Testgerät pusten und ermittelten den stattlichen Wert von 1,89 Promille. Bei der Überprüfung des gleichaltrigen Begleiters, der zu Fuß unterwegs war, fanden die Polizeibeamten in dessen Rucksack eine geringe Menge Marihuana.

Von Achim Gückel