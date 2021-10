Lehrte

Im E-Center des Zuckerzentrums ist es am späten Freitagnachmittag zu unschönen Szenen gekommen. Ein 32-jähriger Kunde geriet dort mit Mitarbeitenden aneinander, beleidigte diese dann lautstark und unflätig und verhielt sich ausgesprochen aggressiv. Was der Grund für das ausfallende Verhalten war, ist unklar. Doch als die Polizei in dem Markt eintraf, flüchtete der Randalierer nach draußen. Doch dort konnten ihn die Beamten stoppen.

Zuvor hatte der 32-Jährige noch etwas weggeworfen, womit ihn die Polizisten wohl nicht erwischen sollten – eine geringe Menge Marihuana. Gegen den aggressiven Kunden wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von Achim Gückel