Immensen

Dieser Grad von Alkoholisierung kann tödliche Folgen haben: 4,1 Promille Alkohol hat ein 54-jähriger Lehrter im Blut gehabt, den die Polizei am Donnerstagabend hinter dem Steuer seines VW Transporters antraf. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt am Wiehenkamp bei Immensen, der Mann saß hinter dem Steuer. Gegenüber der Polizei gab er in verwaschener Sprache allerdings an, er sei gar nicht gefahren. Das glaubten ihm die Beamten jedoch nicht. Und dann wurde die ganze Angelegenheit noch skurriler.

Seinen Ausgangspunkt hatte der Vorfall gegen 19.10 Uhr auf der Mielestraße in Lehrte. Dort beobachtete eine Autofahrerin, wie der weiße Transporter mit Firmenaufschrift in Schlangenlinien über die viel befahrene Straße kurvte. Als die Frau zu Hause war, alarmierte sie die Polizei und gab eine Beschreibung des Fahrzeugs ab. Die Besatzung eines Streifenwagens fand den Transporter schließlich eine halbe Stunde später auf dem asphaltierten Feldweg südlich von Immensen wieder.

Schnarchende Geräusche

Die Beamten klopften an die Scheibe des Transporters. Daraufhin behauptete der 54-jährige, er sitze nur auf dem Fahrersitz, sei aber nicht gefahren. Dann zückte er sein Handy, wollte telefonieren und beachtete die Polizisten nicht mehr. Diese blieben jedoch hartnäckig, und es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Volltrunkene von den Ordnungshütern zu Boden gebracht wurde. Als er dort lag, habe der 54-Jährige plötzlich schnarchende Geräusche von sich gegeben, sagt ein Sprecher des Lehrter Kommissariats.

Letztlich musste der Mann in ein Testgerät pusten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lebensgefährlich hoher Promillewert

Nach Auskunft des Polizeisprechers sind 4,1 Promille für einen Menschen, der Alkohol nicht gewohnt ist, absolut lebensgefährlich. Dann drohen unter anderem Atemstillstand, Koma und Lähmungen. Ein derart stark alkoholisierter Autofahrer sei auch für erfahrene Streifenbeamte eine Ausnahme, sagte der Sprecher.

Von Achim Gückel