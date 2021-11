Lehrte

Beamte des Polizeikommissariats an der Osterstraße haben am Sonnabend gegen 4 Uhr einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 27-Jährige war in einer Gegend unterwegs, in der die Wahrscheinlichkeit, auf eine Polizeistreife zu treffen, recht hoch ist – auf der Straße Zum Alten Dorf, nur wenige Hundert Meter von der Wache entfernt.

Die Polizisten ließen den VW-Golf-Fahrer pusten. Das Kontrollgerät zeigte anschließend den stattlichen Wert von 1,89 Promille an. Im Kommissariat musste der Mann dann noch eine Blutprobe abgeben. Jetzt muss er sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von Achim Gückel