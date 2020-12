Lehrte

Sie hat einen Unfall verursacht, sich aber nicht um den Schaden gekümmert und ist einfach weitergefahren. Jetzt muss sich die 40-jährige in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten. Die Polizei konnte sie schnell ermitteln, denn ein Zeuge hatte den Crash beobachtet.

Der Vorfall spielte sich am Mittwochvormittag auf der Rosenstraße ab. Dort stieß die 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Corsa gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen und beschädigte dabei dessen Fahrertür. Ein Anwohner sah das, notierte sich das Kennzeichen des Opel und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden an dem Wagen der Lehrterin schließlich ebenfalls Beschädigungen, die von dem Unfall herrühren.

Von Achim Gückel