Steinwedel

Am Heisterweg haben sich in den vergangenen Nächten Einbrecher herumgetrieben. Es gelang ihnen, in eines der Häuser einzudringen. Bei einem zweiten scheiterten sie an einer gut gesicherten Terrassentür. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise zu beiden Taten unter Telefon (05132) 8270.

Nach bisherigen Erkenntnissen spielte sich der vollendete Einbruch irgendwann zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Sonnabendnachmittag ab. Dabei brachen die Täter zunächst ein Fenster an einem Wintergarten eines Einfamilienhauses auf, drückten dort einen Rollladen hoch und schlugen schließlich das Fenster zum Wohnbereich ein. Dort stahlen sie Schmuck und andere von der Polizei nicht näher benannte Wertgegenstände. Über den Wert der Beute ist nichts bekannt.

Terrassentür hält Hebelwerkzeug stand

Bei der zweiten Tat am Heisterweg gingen die Unbekannten sehr ähnlich vor. Auch dort brachen sie zunächst in eine Wintergarten ein und setzten dann augenscheinlich mehrfach ein Hebelwerkzeug an einer Terrassentür an. Doch diese hielt stand. Die Täter flohen schließlich durch den Garten. Nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat konnten die Ermittler einige Spuren sichern.

Zudem ist es in der Lehrter Kernstadt zu einem weiteren versuchten Einbruch gekommen. An der Köhlerheide setzten Unbekannte ebenfalls mit einem Werkzeug an einer Terrassentür an, konnten diese aber nicht aufbrechen. Die Tat spielte sich im Zeitraum vom 20. Februar bis Sonnabend, 5. März, ab.

Von Achim Gückel