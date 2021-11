Hämelerwald/Arpke/Immensen

Die Polizei in Lehrte verzeichnet derzeit eine ungewöhnliche Häufung von Einbrüchen. Erst am Wochenende wurde eine solche Tat aus Immensen gemeldet, wo ein Unbekannter in ein Wohnhaus an der Straße Hinter den langen Höfen eindrang. Am Montag berichtete das Kommissariat über drei Fälle innerhalb eines Tages in Hämelerwald, Arpke und Immensen. Zusammenhänge zwischen den Taten sieht die Polizei aktuell nicht, unter anderem weil in allen drei Fällen unterschiedliche Methoden genutzt wurden, um ins Haus zu kommen.

Der Einbruch in das Einfamilienhaus an der Straße Alter Kirchweg in Hämelerwald ereignete sich am Sonntag zwischen 17.30 und 18 Uhr. Dort hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und durchsuchte dann die Räume. Vermutlich wurde der Eindringling aber gestört, weil der Bewohner des Bungalows nach Hause kam. Zu einem Kontakt zwischen dem Einbrecher und dem Hauseigentümer kam es aber nicht.

Terrassentür mit Stein eingeworfen

In Arpke passierte der Einbruch ebenfalls am Sonntag. Dort hebelte ein Unbekannter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Schwüblingser Straße auf. Nach Angaben der Polizei entwendete er zwei Reifkletten und einen Ring. Den Wert der Beute nennen die Ermittler nicht.

Bei dem Einbruch in der Nacht zum Sonntag an der Ziegeleistraße in Immensen ging der Täter besonders rabiat vor. Er warf mithilfe eines Steins das Glas an einer Terrassentür ein und durchsuchte das gesamte Gebäude. Ob der Unbekannte in diesem Fall Wertgegenstände mitnahm, steht laut Polizei aktuell noch nicht fest.

Zeugenhinweise zu den drei Einbrüchen nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel