Lehrte

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter versucht, zwei an der Daimlerstraße abgestellte Transporter zu plündern. Über die Beute gibt es bislang keine Angaben. Möglicherweise wurden die Täter aber auch rechtzeitig vertrieben, denn an beiden Fahrzeugen lösten sie die Alarmanlage aus.

Schaden an Fahrzeugen umfasst 1500 Euro

Die Einbrüche in die Transporter der Marken Mercedes und Iveco ereigneten sich kurz nach 4 Uhr. Bei dem Mercedes Vito gelangten die Täter auf bislang unklare Weise in die Fahrerkabine und schlugen dann die Scheibe zum Laderaum ein. Bei dem anderen Lieferwagen brachen sie den Kopf des Schließzylinders aus der Fahrertür. Den Schaden an beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit zusammen etwa 1500 Euro an.

Von Achim Gückel