Lehrte

Am helllichten Tag hat es im Bereich des Richtersdorf-Gleisdreiecks einen brutalen Raubüberfall gegeben. Dabei attackierten zwei bislang Unbekannte einen 24-jährigen Mann. Die Polizei hofft auf Augenzeugen, die etwas zu der Tat sagen können.

Der Raub ereignete sich nach Angaben aus dem Kommissariat am Sonntag gegen 13.30 Uhr. Der 24-Jährige war zu Fuß auf der Straße Richtersdorf unterwegs, als die zwei Unbekannten ihn ansprachen, ihn dann unvermittelt würgten, schlugen und traten. Zusätzlich sprühten sie ihrem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Schließlich nahmen die Täter dem in diesem Moment wehrlosen Mann Bargeld, zwei Mobiltelefone, Bekleidungsstücke und sein Fahrrad ab.

Die Täter flüchten in Richtung Schillerstraße

Nach Angaben des Opfers flüchteten die beiden in Richtung Schillerstraße. Die Polizei konnte bei ihrer Fahndung die Bekleidung und das Fahrrad des 24-Jährigen an der Schillerstraße wieder auffinden, Geld und Handys allerdings nicht.

Bei den Tätern solle es sich laut Polizei um Osteuropäer handeln. Beide sind etwa 1,80 Meter groß. Das Opfer beschrieb sie als kräftig. Einer der Täter soll 30 bis 40 Jahre alt sein und sehr kurze Haare haben. Er trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart und war grau bekleidet. Zeugen sollten sich mit dem Polizeikommissariat in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung setzen.

Erst am Dienstag vergangener Woche war es an der Parkstraße in Lehrte zu einem Raubüberfall gekommen. Ein Mann hatte dort einer 19-Jährigen, die auf dem Weg zum Bahnhof war, die Handtasche entrissen. Als die Frau stürzte und am Boden lag, versetzte ihr der Angreifer noch mehrere Tritte gegen einen Arm und in die Rippen. Eine Beschreibung des Täters konnte die junge Frau aber nicht abgeben.

Von Achim Gückel