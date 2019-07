Lehrte

Diese Serie von Straftaten macht der Lehrter Polizei Sorgen. Seit Anfang Juni sind im Stadtgebiet nach Angaben aus dem Kommissariat bereits sieben Motorroller entwendet worden. Der jüngste Fall spielte sich an der Mittelstraße in der Kernstadt ab. Dort entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag, 12. Juli, und Montagabend einen schwarz-blauen Roller der Marke Rex. Das Zweirad stand auf einem Privatgrundstück, war aber nicht abgeschlossen.

Vier Diebstähle innerhalb von einer Woche

Am Wochenende war es auch an der Bahnhofstraße in Lehrte zum Diebstahl eines Motorrollers gekommen. Auch in diesem Fall nahm der Täter ein Zweirad der Marke Rex mit. Allein innerhalb der vergangenen sieben Tage seien vier Motorroller in Lehrte gestohlen worden, heißt es seitens der Polizei. Die Taten spielten sich nicht allein in der Kernstadt, sondern auch in Aligse ab.

Wer Hinweise auf einen möglichen Täter oder verdächtige Personen geben kann, sollte sich mit dem Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung setzen.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Lehrte lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel