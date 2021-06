Lehrte

Die Polizei hat in der Lehrter Innenstadt drei junge Männer festgenommen, die offenbar mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Jetzt wird gegen sie ermittelt – und das nicht zum ersten Mal.

Die Festnahme gelang den Ermittlern bereits in der Nacht zu Mittwoch. Gegen 4.30 Uhr hatte ein Zeuge an der Kreuzung von Marktstraße und Berliner Allee etwas Verdächtiges gesehen. Dort stand sehr auffällig ein Auto, und drei junge Männer machten sich an einem Gebüsch zu schaffen. Der Zeuge rief die Polizei, eine Streife erwischte die drei, die mittlerweile wieder ins Auto gestiegen waren, unweit der Kreuzung.

Marihuana, Kokain und Drogengeld

Bei den jungen Männern handelt es sich um drei 19- bis 21-Jährige. In dem Gebüsch fanden die Beamten verpacktes Betäubungsmittel: 175 Gramm Marihuana und 12 Gramm Kokain. Die Drogen seien eindeutig den drei jungen Männern zuzuordnen gewesen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Lehrter Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Ein Richter ordnete schließlich Wohnungsdurchsuchungen bei zwei der mutmaßlichen Dealer an. Dabei fanden die Ermittler geringe Mengen Marihuana und Haschisch sowie 220 Euro, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen.

In Untersuchungshaft mussten die jungen Männer nicht. Er lägen keine ausreichenden Gründe dafür vor, heißt es in der Mitteilung. Alle drei seien aber bereits mehrfach wegen unterschiedlicher Delikte aufgefallen, bestätigte ein Sprecher des Kommissariats. Darunter waren auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Achim Gückel