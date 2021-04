Lehrte

Wer auf einen zwölfköpfigen Nachwuchs aufpassen muss, der kann schon mal den Überblick verlieren. So ist es jedenfalls am Montag einer Entenmutter in Lehrte ergangen, die sich mit einem Dutzend schnatternder Küken gleich zweimal im Lehrter Straßenverkehr verirrte – und dadurch zum Fall für die Polizei wurde. Beamte brachten die Entenfamilie per Streifenwagen in Sicherheit und und drehten von dem nicht alltäglichen Einsatz sogar Videos.

Die Sache nahm am Montagvormittag an der Mittelstraße ihren Anfang. Ein Autofahrer meldete, dass dort eine Entenfamilie die Straße überquere und den Verkehr behindere. Die Besatzung eines Streifenwagens rückte an, fing die zwölf Küken ein und lockte auch die Entenmutter aus der Innenstadt zu einem Feldweg an der Rethmarschen Straße. Dort ließen die Polizisten die Küken wieder frei.

Zwölf Entenküken im Streifenwagen

Doch erledigt war die tierische Aktion damit nicht. Denn den Entchen gefiel es in der Feldmark südlich vom alten Lehrter Dorf offenbar nicht. Gegen Mittag meldeten Autofahrer erneut eine Entenfamilie auf der Fahrbahn, dieses Mal an der Everner Straße unweit des Polizeikommissariats. Die Beamten rückten also erneut aus und fingen erneut die zwölf Küken sowie dieses Mal auch die Entenmutter ein.

Bald wieder mit ihrem Nachwuchs vereint: Die Entenmutter, die mit ihren Küken der Lehrter Polizei allerhand Arbeit gemacht hat. Quelle: Polizei Lehrte

Mit den schnatternden Tieren in einer Hundebox im Laderaum des Streifenwagens ging es dann zum Stadtpark, wo die Entenfamilie an einem der Teiche ihre Freiheit wiederbekam. „Dort fühlten sich die Tiere auch scheinbar wohler“, meint Polizeisprecher Philipp Guttack. Zu weiteren Rettungseinsätzen für die Küken und deren Mutter sei es jedenfalls nicht mehr gekommen.

Von Achim Gückel