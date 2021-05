Arpke

Die schwarze Flüssigkeit, die ein Jogger Ende April an der Eisenbahnbrücke bei Arpke entdeckt hat, war tatsächlich Altöl. Das hat die Polizei jetzt bestätigt. „Offenkundig wurde Altöl an zwei Stellen an der Schräge ausgekippt“, berichtet Tim Bergforth vom Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Lehrte. Eine Grundwassergefährdung schließt die Polizei nach eingehender Prüfung jedoch nun aus.

Unter der Eisenbahnbrücke zwischen Immensen und Arpke haben die Beamten an der gepflasterten Schräge zwei mutmaßliche Altöl-Verschmutzungen festgestellt. Eine der beiden Verschmutzungen misst sie eine Ausbreitung von etwa fünf Metern Länge und bis zu einem Meter Breite.

Der Ölkanister wurde in einen Maurerkübel gestellt. Quelle: Polizei

Täter entsorgte drei bis fünf Liter Altöl

Es handelt sich laut Bergforth nur um eine oberflächliche Verschmutzung und nicht etwa um einen Flurschaden. Das Öl sei weitgehend getrocknet und in das Pflaster und die Zwischenräume eingezogen, durch die Schräge könne es nicht tief im Boden versickert sein, meint Bergforth. „Eine Abbindung mit Lösungsmitteln, wie man es von der Feuerwehr bei Verkehrsunfällen kennt, ist nicht nötig.“

Den Maurerkübel samt Ölkanister entdeckte die Polizei am Gehweg, der unter der Eisenbahnbrücke verläuft. Quelle: Polizei

Im weiteren Verlauf des unter der Brücke verlaufenden Gehwegs Richtung Norden entdeckten die Beamten im unteren Bereich der Böschung einen schwarzen Maurerkübel mit einem fast leeren Fünf-Liter-Ölkanister. „Offenkundig wurden durch den unbekannten Täter etwa drei bis fünf Liter Altöl illegal entsorgt, die sich ursprünglich in dem Ölkanister befanden“, berichtet Bergforth.

Um die Entsorgung wird sich nun das Abfallunternehmen Aha kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Katja Eggers