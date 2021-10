Ahlten

Die Lehrter Polizei hat am Sonntagabend einen Dieb auf frischer Tat geschnappt und festgenommen – und zwar den Unbekannten, der bereits in der Nacht zu Sonnabend in ein Getränkelager in der Straße Mergelfeld in Ahlten eingestiegen war. Am Sonntag gegen 18.30 Uhr wollte der 59-Jährige nach Angaben des Kommissariats Lehrte erneut in das Geschäft einbrechen, um Leergut zu stehlen. Einen Tag zuvor hatte er erfolgreich 20 Kisten mit Leergut entwendet. Doch ein aufmerksamer Lastwagenfahrer, der dort an seinem Sattelzug hantierte, war auf merkwürdige Geräusche aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Die Leergutkisten wollte der 59-Jährige demnach mit dem Fahrrad abtransportieren. Der Beschuldigte hat den Diebstahl bei seiner Vernehmung inzwischen gestanden und wurde danach wieder entlassen. Er muss sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten.

Von Oliver Kühn