Lehrte

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn bei Lehrte erneut mehrere Hundewelpen sichergestellt, die möglicherweise illegal verkauft werden sollten. Dabei profitierten die Ermittler von einem spektakulären Zufall. Denn der Fahrer des Wagens, in dem die jungen Huskys transportiert wurden, war auf einen Lastwagen aufgefahren. Die Welpen landeten daraufhin erst bei einer Zeugin des Unfalls und dann in den Händen der Polizei. Erst vor wenigen Tagen hatten Ermittler am Rastplatz Lehrter See in einem verdreckten Transporter acht junge Hunde und ein Katzenbaby sichergestellt.

Golf prallt auf Lastwagen und Transporter

Der Unfall auf der Autobahn spielte sich gegen 3.40 Uhr in Hannover zwischen der Anschlussstelle Lehrte und dem Kreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Westen ab. Der 21-jährige Fahrer eines VW Golf mit Dortmunder Kennzeichen fuhr dabei auf einen Lastwagen auf. Der Wagen schleuderte herum und stieß mit einem Transporter der Marke Renault zusammen. Der Golf-Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als Polizeibeamte den Unfall zu Protokoll nahmen, überreichte eine 36-jährige Zeugin des Crashs ihnen die drei Hundewelpen. Die Frau gab an, der Beifahrer im Golf habe ihr die Tiere zuvor übergeben. Wenn er nun ins Krankenhaus müsse, könne er sich schließlich nicht mehr um die Tiere kümmern, habe der junge Mann zur Begründung gesagt.

Verdacht: Illegaler Welpenhandel

Einen Nachweis über die Herkunft und die Eigentümer der Tiere konnten die beiden jungen Männern nicht vorlegen. Die Polizei stellte die Welpen sicher, ließ sie von der Tierrettung der Feuerwehr in die Tierärztliche Hochschule bringen und leitete gegen den Verursacher des Unfalls ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Gegen den Beifahrer, welcher im Besitz der Hundewelpen war, wird nun das Veterinäramt Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Welpen einleiten.

Erst am Sonnabend hatten Ermittler auf dem Rastplatz Lehrter See in zwei in der Ukraine zugelassenen Transportern acht etwa drei Monate alte Hundewelpen und ein Katzenbaby entdeckt. Zeuginnen hatten zuvor aus den Fahrzeugen Gebell und Gejaule gehört sowie die Übergabe eines Welpen beobachtet. Gegen einen 22- und einen 32-Jährigen wird nun ermittelt. Sie sollen die Hauptakteure bei dem illegalen Tierhandel sein.

Von Achim Gückel