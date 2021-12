Lehrte

Die Polizei in Lehrte hat am frühen Sonnabendmorgen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 4 Uhr stoppten Beamte einen 25 Jahre alten Mann bei seiner Fahrt mit einem VW Golf durch die Poststraße in Lehrte.

Laut Polizei wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 1,1 Promille festgestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von Patricia Oswald-Kipper