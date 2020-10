Hämelerwald

Um kurz nach 11 Uhr am Vormittag war er mit 2,53 Promille im Blut unterwegs: Die Polizei hat am Sonnabend auf der Hildesheimer Straße in Lehrte-Hämelerwald schon wieder einen sturzbetrunkenen Autofahrer erwischt. Dem 57-jährigen Mann wurde nach dem Atemtest noch eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er vorerst abgeben. Erst am Donnerstagabend war den Ordnungshütern ebenfalls auf der Hildesheimer Straße ein Autofahrer mit sage und schreibe 4,53 Promille ins Netz gegangen.

Rollerfahrer hat Drogen konsumiert

Darüber hinaus meldet die Lehrter Polizei noch einen weiteren Vorfall mit einem fahruntauglichen Verkehrsteilnehmer. Der 34-Jährige war bereits am Freitag gegen 19.30 Uhr der Besatzung eines Streifenwagens an der Straße Am Tanngarten in Lehrte aufgefallen. Der Mann verhielt sich mit seinem E-Roller sehr unsicher, die Beamten unterzogen ihn einem Drogentest, der positiv ausging. Der 34-Jährige hatte vor der Fahrt offenbar Marihuana und Amphetamine konsumiert. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem kommen auf den Mann Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Von Achim Gückel