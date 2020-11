Lehrte

Er war zu schnell unterwegs, er war stark alkoholisiert, und nun hat er vorerst keinen Führerschein mehr.: Die Polizei hat am Sonnabend um kurz vor 21 Uhr auf der Marktstraße den Fahrer eines Renault-Transporters gestoppt. Der Mann war den Ordnungshütern aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt gefahren war. Der 35-jährige Pole musste in ein Testgerät pusten, und das zeigte anschließend den hohen Wert von 1,98 Promille an.

Gegen den Fahrer des in Polen zugelassenen Transporters wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. Er musste außerdem eine Blutprobe abgeben.

Von Achim Gückel